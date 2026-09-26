Un muerto y una veintena de chabolas de inmigrantes afectadas por un incendio en Palos de la Frontera (Huelva)

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Las claves Generado con IA Un incendio en un asentamiento de inmigrantes en Palos de la Frontera (Huelva) ha causado la muerte de una persona. El fuego ha afectado aproximadamente a una veintena de chabolas en la zona del Polígono San Jorge. Las condiciones precarias de los asentamientos propician incendios frecuentes; en 2023 ya se produjo otro grave en el mismo lugar. En otro campamento similar de Lucena del Puerto, este mes también falleció una persona en un incendio.

Una persona ha fallecido en un incendio declarado este sábado en un asentamiento de inmigrantes en Palos de la Frontera (Huelva), en el que se han visto afectadas cerca de una veintena de chabolas.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva en un comunicado, el siniestro mortal ha tenido lugar en la zona del Polígono San Jorge.

Fuentes del Consorcio han indicado que el fuego ha afectado a una veintena de chabolas y una persona ha fallecido a consecuencia de las llamas.

Desde el parque de San Juan del Puerto se han desplazado tres bomberos y un cabo con dos vehículos de extinción. No obstante, han señalado que de momento se desconocen las causas del incendio.

Una vez controladas las llamas, se ha trabajado para disipar el intenso humo, que ha llegado a dificultar el acceso del juez de guardia a la chabola donde se encuentra el cuerpo del fallecido.

El de Palos de la Frontera es uno de los mayores asentamientos de inmigrantes de Huelva. Lugar de residencia y paso para inmigrantes que buscan un empleo en campañas agrícolas, principalmente.

La precariedad de las construcciones y de las condiciones de vida propician frecuentes incendios. En este mismo lugar ya hubo otro siniestro grave en 2023.

Aunque no es el único punto de la provincia donde se sufre este problema. Este mismo mes, en Lucena del Puerto, otro fuego en un campamento similar también provocó la muerte de una persona.