Muere el teclista del grupo alemán Das Ich tras su concierto en Granada: "Se desplomó y no reaccionaba"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El teclista de Das Ich falleció tras un concierto en la sala Planta Baja de Granada. El incidente ocurrió poco después de la medianoche, cuando el músico se desplomó y no reaccionaba. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el hombre, de 50 años, ya había fallecido. Das Ich, formado por Stefan Ackermann y Bruno Kramm, es un grupo pionero del movimiento 'Neue Deutsche Todeskunst'.

La que iba a ser la primera actuación de Das Ich en el sur de España ha terminado de la peor manera. Un miembro del grupo de música alemán ha fallecido en la madrugada de este viernes al sábado después de ofrecer un concierto en la sala Planta Baja, uno de los espacios musicales más conocidos de la capital granadina.

Así lo han confirmado fuentes del 112 de Andalucía. El teléfono de emergencias recibió varias llamadas en torno a las 00.00 horas que alertaban de que una persona "se había desplomado y no reaccionaba" en el interior del local.

Los avisos indicaban además que se trataba de uno de los integrantes de la formación que acababa de actuar en directo, concretamente, el teclista. El 112 movilizó de inmediato a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061.

Cuando los sanitarios llegaron a la sala, el hombre, de 50 años, ya había fallecido. Así se lo trasladó el 061 al servicio de emergencias.

La promotora del evento había anunciado la cita como el estreno en el sur del país del dúo alemán, formado por Stefan Ackermann y Bruno Kramm. Das Ich está considerado uno de los grupos iniciadores del movimiento 'Neue Deutsche Todeskunst', surgido en Alemania en la década de los 90.

En la promoción del concierto, la organizadora destacaba "su puesta en escena, la presencia intensa y expresiva de su 'frontman' y la conexión con el público".