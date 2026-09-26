Julio Millán en la sede del PSOE jiennense en la votación. PSOE de Jaén

Julio Millán salva los muebles a María Jesús Montero y gana las primarias del PSOE en Jaén

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Las claves Generado con IA Julio Millán, alcalde de Jaén, gana las primarias del PSOE con 263 votos frente a 111 de Carlos Alberca y será el candidato en las próximas elecciones municipales. María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, apoyó explícitamente a Millán, quien decidió someterse a primarias para reforzar su candidatura pese a poder ser designado directamente. Las primarias evidencian tensiones internas en el PSOE andaluz, especialmente en Jaén, la única capital de provincia gobernada por los socialistas con el apoyo de Jaén Merece Más. La deuda municipal de Jaén ha alcanzado un récord de 670 millones de euros bajo la gestión de Millán, 35 millones más que cuando arrebató la alcaldía al PP.

Julio Millán, actual alcalde de Jaén, será el candidato del PSOE en las próximas elecciones municipales del 23M, tras derrotar por 263 votos a 111 en primarias a su concejal Carlos Alberca, que le disputaba el puesto a pesar de que Millán cuenta con el apoyo expreso de la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Con este resultado, Millán salva los muebles para él y para la propia Montero, que abogaba por “cuantas menos primarias mejor” y que ha visto como el partido se le abría en canal no sólo en Jaén, evidenciando su debilidad.

Las primarias se han desarrollado a lo largo de la jornada, además de en Jaén, en Almería y Córdoba y en seis municipios de más de 20.000 habitantes: Roquetas de Mar (Almería), Baza y Motril (Granada), Linares (Jaén), y los municipios malagueños de Fuengirola y Vélez-Málaga.

Aunque todas las miradas estaban puestas en Jaén, ya que es la única capital de provincia andaluza gobernada por los socialistas (con un pacto con la formación local Jaén Merece Más, con la que tumbó en 2025 al alcalde popular Agustín González).

Además, Millán recibió el apoyo explícito de Montero, que el 10 de septiembre pasado dijo a los periodistas que no tenía "ninguna duda" de que él sería el elegido.

Montero destacó que Millán es "un magnífico alcalde que ha desarrollado un trabajo muy importante en una ciudad como Jaén, que tenía una ruina económica" que la ex ministra vinculó a anteriores gobiernos locales del PP.

Ella misma se involucró en las negociaciones con Jaén Merece Más para procurar alivio financiero al consistorio si el PP era desalojado del gobierno local con una moción de censura, como finalmente ocurrió.

María Jesús Montero y Julio Millán en una imagen de archivo. Europa Press

Esta semana se ha conocido que la deuda municipal se ha disparado con Millán al récord de 670 millones de euros, 35 más cuando Millán (que ya fue alcalde entre 2019 y 2023) arrebató la alcaldía a los populares. Un misil para Millán … Y para Montero.

La líder de los socialistas andaluces había considerado “sorpresivo” que hubiera primarias en Jaén, ya que el partido tiene previsto en sus normas que un alcalde pueda ser designado automáticamente candidato a la reelección, sin primarias.

Fue el propio Millán quien quiso someterse a la decisión de la militancia para reforzar su candidatura.

Una decisión que encontró respuesta inmediata en Alberca, actualmente a sus órdenes como quinto teniente de alcalde delegado del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Tráfico y Transportes.

Veteranos militantes apuntan a las diferencias entre Millán y Paco Reyes, hoy parlamentario andaluz pero secretario general del PSOE en la provincia de Jaén entre 2004 y 2025, y presidente de la Diputación de 2011 al pasado mes de junio, como una de las claves de la candidatura de Alberca.

Una candidatura que consiguió más avales que la de su rival para presentarse a las primarias: 124 apoyos, el 24% del censo. La candidatura de Millán sólo confirmó que había superado el 20% exigido por el reglamento.

En la votación de hoy han participado el 70% de los 540 militantes socialistas de la capital jiennense.

Para Montero, la consigna respecto a las primarias del 23M era "cuantas menos, mejor". Y aún así el partido reflejó con claridad sus tensiones internas en la única capital de provincia donde gobierna, en dos capitales más y en otros seis municipios importantes.

En toda Andalucía

Por la candidatura a la Alcaldía de Almería han competido la portavoz del grupo municipal, Fátima Herrera, y el concejal Antonio Jesús Ruano; en Roquetas de Mar, el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Torres, y el exconcejal socialista en Vícar José Demetrio Rodríguez.

En Córdoba los candidatos eran Victoria Fernández, el concejal en el Ayuntamiento de la capital y diputado provincial José Antonio Romero, y el también edil capitalino Ángel Ortiz.

En Baza los aspirantes eran Alberto Parra y Yolanda Fernández, y en Motril, han logrado los avales necesarios Gádor Domínguez y María Edelmira Sáez.

Gádor Domínguez llegó a presentar un escrito ante la Comisión Regional de Ética y Garantías del PSOE de Andalucía para impugnar el proceso de primarias por entender que se ha producido un "conflicto de intereses".

Argumentó que el secretario de Organización que estaba coordinando el proceso en la agrupación es el cónyuge de la otra candidata. El partido estimó que todo se estaba haciendo conforme a los reglamentos.

En Linares la pelea era entre el concejal Javier Perales y la diputada nacional Ana Cobo.