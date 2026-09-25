Novaschool y APD organizan en Almería un encuentro sobre la educación y el futuro de las nuevas generaciones

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Las claves Generado con IA Novaschool y la APD organizan en Almería el encuentro 'El mundo que viene: talento, educación y empresa responsable' el 1 de octubre. El evento está dirigido a familias, profesionales de la educación, directivos e interesados en reflexionar sobre la educación que necesitan las nuevas generaciones. La jornada abordará cómo preparar a niños y jóvenes para el futuro, destacando el papel de la familia, la escuela y el entorno social en el desarrollo de habilidades clave. Participarán expertos como Enrique de los Ríos, Manuel Pimentel y Pilar Llácer, e incluirá la voz de estudiantes de Novaschool aportando su visión generacional.

Hay numerosos retos a los que hacer frente a corto y medio plazo y uno de ellos es el de la educación y el talento.

El Grupo Educativo Novaschool y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) organizarán en Almería el encuentro El mundo que viene: talento, educación y empresa responsable, una cita abierta a familias, profesionales del ámbito educativo, directivos, instituciones y ciudadanía interesada en reflexionar sobre la educación que necesitan las nuevas generaciones para afrontar su futuro personal, académico y profesional.

Será el 1 de octubre de 17:30 a 20:30 en Casa de las Mariposas Cajamar en la capital almeriense.

En un contexto marcado por la aceleración tecnológica, los cambios sociales y la transformación del empleo, el encuentro plantea un espacio de diálogo en torno a una cuestión especialmente relevante: cómo preparar hoy a niños y jóvenes para desenvolverse en el mundo que encontrarán mañana.

Desde una mirada integradora, la jornada abordará el papel que desempeñan la educación, la familia y el entorno social y profesional en el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la autonomía, la capacidad de adaptación y la responsabilidad, sin perder de vista la importancia de los conocimientos, los valores y el esfuerzo.

El programa

La bienvenida correrá a cargo de Ana María Trigueros, concejal del Área de Empleo de Almería.

A continuación, la jornada abrirá un primer espacio de diálogo bajo el título Liderando un nuevo paradigma, en el que participará Enrique de los Ríos, director de UNICA Group, junto a representantes del entorno profesional almeriense, con la moderación de Francisco Barrionuevo, CEO de Novaschool.

A las 18:40 tendrá lugar la charla Lo que no se ve a simple vista | Cultura y talento, con Manuel Pimentel, editor, escritor y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1999-2000), y Pilar Llácer, vicepresidenta de Cultura y Personas en BOTH, PhD en Ética y escritora.

El diálogo permitirá profundizar en cuestiones relacionadas con la formación, los valores, la cultura y las capacidades que necesitarán los jóvenes para afrontar una realidad en permanente evolución.

Uno de los momentos especialmente significativos del encuentro llegará de la mano de Felicitas Lasarte y Eduardo Valverde, alumnos de 2.º de Bachillerato de Novaschool, que trasladarán a los participantes una pregunta estratégica sobre “el mundo que viene” desde la perspectiva de su propia generación.

Puede confirmar su asistencia a través de este enlace o en el correo electrónico sur@apd.es