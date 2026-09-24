El hospital de Almería donde han trasladado a los pacientes. Junta de Andalucía

Dos personas resultan heridas en el incendio de una vivienda en Almería: una de las víctimas está grave

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Las claves Generado con IA Dos personas resultaron heridas en un incendio en una vivienda de la calle Mosto, en el barrio de Araceli, Almería. Una de las víctimas se encuentra en estado grave tras el siniestro ocurrido este jueves. El incendio afectó principalmente a la cocina, pero el humo se extendió por toda la casa. Los heridos, una mujer de 66 años y un hombre de 68, fueron evacuados al hospital Torrecárdenas por los servicios de emergencia.

Dos personas han resultado heridas, una de ellas con pronóstico grave, en el incendio de una vivienda en Almería este jueves, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, a través de un comunicado.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.24 horas de este jueves, cuando la sala de emergencias ha recibido el aviso del siniestro en una vivienda de la calle Mosto en el barrio de Araceli.

En el lugar han intervenido efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local y Nacional, junto con Protección Civil.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento municipal, el fuego ha afectado a la cocina del inmueble y el resto de la casa ha resultado afectada por el humo.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha evacuado a una mujer de 66 años y a un hombre de 68 al hospital Torrecárdenas, con lesiones graves en uno de los afectados.