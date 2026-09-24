Una sala de la Audiencia de Algeciras (Cádiz) durante la celebración de un juicio de narcotráfico. Europa Press

La Junta reforzará los juzgados de las zonas más afectadas por el narco y Moreno pide a Europa defender la "frontera sur"

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía reforzará los juzgados en las zonas más afectadas por el narcotráfico, evaluando las cargas de trabajo y necesidades reales. El consejero de Justicia, Manuel Gavira, reclamará al Ministerio, CGPJ y TSJA una evaluación específica para dotar de más medios a los órganos judiciales saturados. El presidente andaluz, Juanma Moreno, pide a la Unión Europea reconocer Andalucía como "frontera sur" y reclama más recursos para combatir el narcotráfico y la migración irregular. Moreno destaca la necesidad de una respuesta coordinada de las administraciones y más implicación europea ante la presión de mafias en la frontera sur.

Tanto en casa como en Europa, la Junta de Andalucía sigue poniendo el foco en el narcotráfico tras un 2026 con numerosos sucesos vinculados a este problema.

El vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y consejero de Justicia, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves que su departamento "reforzará los medios necesarios" en los "órganos judiciales de las zonas más golpeadas por el narcotráfico".

Así, Justicia "impulsará una evaluación específica de las cargas de trabajo" y determinará "las necesidades reales" a fin de abastecer a los juzgados más saturados.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, ha explicado que reclamará al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) esa evaluación específica.

Una vez conocida, la Consejería analizará los funcionarios y medios materiales que sean de su competencia.

El consejero opina que es necesaria una "respuesta coordinada de las administraciones" ante el incremento de grandes procedimientos relacionados con el narcotráfico.

"Una plaza judicial sin letrado y sin funcionarios es solo una placa nueva en una puerta", ha señalado en relación a la necesidad de dotar de medios a los órganos judiciales de la lucha contra esta lacra.

"La Junta pondrá los medios que le corresponden", ha asegurado, mientras que reclamará al Gobierno de España los jueces, magistrados, letrados y una planta judicial "adecuada a las necesidades de los territorios que soportan una mayor presión derivada de la actividad del narcotráfico".

El anuncio de Gavira se produce en la misma jornada en que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado más implicación a Europa.

Más medios y recursos

Durante su participación en el Comité de Regiones de la Unión Europea, que se celebra en Irlanda, Moreno ha lamentado que "no preste la atención suficiente" a la frontera sur de Europa, donde golpea en especial el tráfico de estupefacientes.

Juanma Moreno ha trasladado en las reuniones en las que ha participado la situación que se vive en Ceuta con la crisis migratoria, y poniendo de manifiesto que se trata de la "frontera sur" de Europa.

"No se le presta la atención suficiente a la frontera sur de Europa, donde precisamente por esa frontera las mafias operan con los migrantes y con el narcotráfico", ha dicho.

Para Moreno, es fundamental que Andalucía sea reconocida como "frontera sur de Europa por parte del Estado y de las instituciones europeas para que tenga más recursos y más medios".

Recursos tanto en materia de seguridad contra el narcotráfico como en situaciones como la vivida en Ceuta.