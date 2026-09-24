Canal Sur convoca las primeras oposiciones en 20 años, con 228 plazas para estabilizar plantilla y cubrir bajas

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Las claves Generado con IA Canal Sur convoca las primeras oposiciones en 20 años para cubrir 228 plazas y estabilizar su plantilla. La convocatoria, publicada en el BOJA, busca dar estabilidad laboral, facilitar retornos de excedencias y ofrecer oportunidades de traslado y promoción interna. El proceso se realizará en cuatro fases: reingreso de excedentes, concurso de traslados, promoción interna y concurso-oposición libre. Las plazas cubrirán bajas acumuladas y anticipan la cobertura de 38 futuras vacantes, reforzando los objetivos de la empresa pública.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este jueves las bases de la convocatoria de oposiciones a Canal Sur Radio y Televisión para cubrir 228 plazas.

No se convocaba un proceso de oposiciones de estas características desde hace 20 años, por lo que supone "un hito importante" para la Radio y Televisión de Andalucía. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOJA y estarán disponibles en la web de Canal Sur.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que se trata de "una convocatoria histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA que permitirá dar estabilidad y mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo".

Asimismo, "supone también un paso decisivo para la organización que permitirá reforzar los objetivos de esta empresa pública, de la mano de todos sus profesionales, que cada día son un ejemplo de vocación y servicio público".

Esta convocatoria, permitirá dar estabilidad y fijeza a 228 plazas, facilitar el retorno de personas en situación de excedencia, ofrecer oportunidades de traslado definitivo al personal fijo, impulsar la promoción interna y generar nuevas bolsas de trabajo.

Las plazas corresponden principalmente a las bajas producidas durante varios ejercicios anteriores. Además, el proceso anticipa la cobertura de 38 plazas asociadas a futuras bajas.

Cuatro fases

El procedimiento se desarrollará de forma sucesiva en cuatro fases, como está previsto en el convenio colectivo: reingreso de excedencias; concurso de traslados definitivos; promoción interna; y concurso-oposición libre.

El director general de Canal Sur Radio y Televisión-RTVA, Juande Mellado, considera que se logra un hito para seguir avanzando en el futuro de Canal Sur y valora que esta histórica convocatoria nace del consenso con todos los sindicatos.

La convocatoria completa se puede consultar en el enlace https://juntadeandalucia.es/boja/2026/186/22 Asimismo, RTVA Canal Sur ha habilitado un espacio para informar sobre todo al que se puede acceder en el enlace https://www.canalsur.es/rtva/transparencia/oposiciones-canal....