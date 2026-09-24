Andalucía iniciará el 1 de octubre la campaña de vacunación contra la gripe y la covid con nuevos colectivos

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Las claves Generado con IA Andalucía iniciará el 1 de octubre la campaña de vacunación contra la gripe y la covid para 2026/27. La campaña incorpora como novedad la vacunación en residencias de mayores, centros de discapacidad y amplía la edad para la vacuna antigripal de alta carga a partir de los 75 años. Los primeros en vacunarse serán niños de 6 meses a 5 años, personal docente, embarazadas y personas en residencias, seguidos progresivamente por otros grupos de riesgo. También se utilizará la vacuna proteica frente a la covid Bimervax para personas en residencias y mayores de 12 años inmunodeprimidos.

Andalucía comenzará el próximo 1 de octubre la campaña de vacunación estacional frente a la gripe y la covid correspondiente a 2026/27.

Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía.

El objetivo de la campaña es proteger cuanto antes a los colectivos considerados más vulnerables y avanzar en la prevención de las enfermedades respiratorias.

Los primeros en poder vacunarse serán los niños de entre seis meses y casi cinco años y su personal docente, los menores de entre 5 y 17 años con patologías o situaciones de riesgo y las embarazadas.

Como novedad este año, desde el 1 de octubre también podrán acceder a la vacunación las personas que viven en residencias de mayores y centros de discapacidad, los profesionales que trabajan con ellas y el personal sanitario y sociosanitario.

En el caso de los niños de 3 y 4 años, correspondientes a primero y segundo de Educación Infantil, la vacunación se llevará a cabo en los propios centros educativos mediante la vacuna intranasal.

También podrán recibirla los profesores de estos menores y las personas que convivan habitualmente con ellos, especialmente padres y hermanos.

Otra de las novedades de esta campaña será la ampliación de la edad para administrar la vacuna antigripal de alta carga antigénica. A partir de este año se ofrecerá desde los 75 años, frente a los 80 años que marcaban el inicio de esta vacunación el año pasado.

Asimismo, se empleará la vacuna proteica frente a la covid Bimervax, de Hipra, en personas institucionalizadas en residencias de mayores y en mayores de 12 años que presenten determinadas situaciones de inmunodepresión.

El calendario continuará de forma progresiva durante el mes de octubre. A partir del día 7 se incorporarán los mayores de 80 años, las personas con gran dependencia que viven en sus domicilios y sus cuidadores habituales, además de los profesionales sanitarios y sociosanitarios.

El 14 de octubre se abrirá la vacunación para las personas de 70 años en adelante y para los adultos menores de 60 años con patologías o situaciones de riesgo.

Finalmente, desde el 21 de octubre podrán vacunarse las personas a partir de 60 años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, el personal de instituciones penitenciarias y los profesionales con exposición a animales.

Los convivientes de las personas para las que está recomendada la vacunación antigripal también podrán recibirla al mismo tiempo que los grupos con los que conviven, a medida que estos se vayan incorporando al calendario.

Dentro de unas semanas se incorporará además a la campaña la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para personas que viven en residencias de mayores y adultos con inmunodepresión grave.

El Servicio Andaluz de Salud informará sobre esta vacunación a través de sus canales establecidos.

Sanz ha animado a los andaluces incluidos en los grupos recomendados a vacunarse y a hacerlo cuanto antes. El consejero ha defendido la vacunación como una herramienta para prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y proteger también a las personas más vulnerables.

Durante la campaña del año pasado, un total de 1.939.424 andaluces recibieron la vacuna frente a la gripe, una cifra que, según Sanz, se situó por encima del récord histórico.

Además, 778.824 personas fueron vacunadas frente a la covid y 56.186 bebés fueron inmunizados frente al virus respiratorio sincitial.