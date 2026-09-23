Juanma Moreno con Juan Jesús Vivas en la visita institucional a Ceuta el pasado 20 de agosto. Europa Press

Juanma Moreno se erige en 'presidente' de Ceuta en Europa ante el 'vacío' de Sánchez: "Su voz es la de los ceutíes"

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Las claves Generado con IA Juanma Moreno se posiciona como defensor de Ceuta ante la falta de apoyo del Gobierno central, representando sus intereses en instituciones europeas. El presidente andaluz ha promovido iniciativas y medidas económicas, sanitarias y turísticas para apoyar a Ceuta tras la crisis fronteriza de julio. Moreno defiende la repatriación de menores inmigrantes a Marruecos, rechazando una redistribución entre comunidades, postura criticada por la oposición. El Parlamento andaluz y el PP han manifestado su apoyo a Ceuta, destacando la conexión histórica y simbólica entre Andalucía y la ciudad autónoma.

Más que ningún otro presidente regional, Juanma Moreno ha hecho suya la causa de Ceuta. En el último mes, el presidente andaluz ha multiplicado las menciones, los actos y las iniciativas relacionadas con la suerte de la ciudad autónoma.

Se ha erigido en una especie de 'segundo presidente' para este territorio español en África, en especial ante las instituciones europeas, donde Ceuta y Melilla no siempre tienen voz propia.

El malagueño llevará hoy al Comité de Regiones el asunto de la crisis que vive la ciudad desde el asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio. Lo hará en Mullingar, Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Moreno, a la sazón vicepresidente del Comité, ya elevó la voz de Ceuta en Europa el pasado 2 de septiembre, Día de la Ciudad Autónoma. Se concentró en solidaridad en Bruselas antes del último Comité de Regiones.

Además, viene defendiendo la inclusión de ambas ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en este organismo europeo, donde no tienen asiento propio.

Asegura la portavoz del Gobierno andaluz Carolina España que "la voz de Juanma Moreno será también la voz de los ceutíes, a quienes hace más de cincuenta días les quitaron su libertad, su normalidad y su seguridad".

El malagueño, señala, "ha dicho más en Europa que el Gobierno de España en defensa de Ceuta".

Un 'segundo' Parlamento

Mientras el PSOE trata de rebajar la importancia de lo que sucede en Ceuta, el PP ha arrancado en las instituciones europeas una declaración de apoyo.

Andalucía está en la primera línea de defensa de la ciudad 'vecina', al otro lado del Estrecho. Y Juanma Moreno quiere visibilizarlo.

Ya en la primera sesión parlamentaria del día 16, el presidente andaluz aseguró categórico que "el de Andalucía va a ser también el Parlamento de Ceuta".

El Grupo Popular pretendía llevar una propuesta no de ley (PNL) sobre la situación en esta localidad, pero la iniciativa fue detenida en la Junta de Portavoces por los partidos de izquierdas. Pese a todo, el portavoz del Grupo, Toni Martín, reivindicó en la tribuna que "no van a poder impedir que gritemos que Ceuta es España".

Martín recordó que en la propia bandera de Andalucía está presente Ceuta, en concreto a través de las Columnas de Hércules, una de las cuales representa el Monte Hacho.

En ese clima de fraternidad, Moreno visitó la ciudad 'caballa' el pasado 20 de agosto. Su sintonía con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha sido siempre buena. "Han agredido una parte fundamental de Andalucía y de España. Los andaluces nos sentimos dolidos", dijo el andaluz en esa ocasión.

De ahí se trajo una batería de medidas económicas y turísticas para cooperar con este territorio ante unos meses críticos.

Además del apoyo sanitario y de participar en los 25 millones costeados por las comunidades para atender a los inmigrantes, se pactó incluir a Ceuta en paquetes turísticos de Andalucía, impulsar las conexiones portuarias y estrechar lazos empresariales.

Repatriación o reparto

Moreno viene abanderando el regreso de todos los menores inmigrantes a Marruecos, si bien el Ejecutivo andaluz asegura que cumplirá "la ley" en caso de que se adopte el reparto por comunidades.

Se trata de una postura que viene afeándole la oposición: "Moreno Bonilla pide con una mano solidaridad y cariño con Ceuta y con la otra le niega la ayuda que necesita para atender a los menores migrantes, a pesar de que nuestra comunidad tiene capacidad para acogerlos", dijo ayer María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A.

Sin embargo, para Juanma Moreno, la llegada a la Península solo serviría de "efecto llamada" y acabaría por atraer más inmigrantes a Ceuta. De ahí que, según defiende, ni Vivas ni Europa estén de acuerdo con el reparto que defiende una parte del Gobierno de España.