La plaza Virgen de los Reyes de Sevilla para la cena de la revista 'Escaparate" Europa Press

Adelante escala al Parlamento la cena de "fachas y ricos" bajo la Giralda y pide cuentas a Vox por el patrocinio de Turismo

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Las claves Generado con IA Adelante Andalucía llevará al Parlamento la polémica por la cena de la revista 'Escaparate', celebrada a los pies de la Giralda y financiada con dinero público. Turismo y el Ayuntamiento de Sevilla aportaron 18.000 euros cada uno para el evento, al que asistieron políticos y personalidades destacadas. Vox y el PP restan importancia a la polémica, defendiendo que se trata de una práctica habitual y que cumple con la legalidad vigente. Iustitia Europa ha presentado una denuncia por posible prevaricación y malversación relacionada con la organización de la cena.

De la plaza Virgen de los Reyes al Parlamento de Andalucía. La polémica por la cena de la revista 'Escaparate' celebrada el día 17 a los pies de la Giralda sigue escalando y ya ha pasado del ámbito local al regional.

Adelante Andalucía llevará al próximo Pleno del Parlamento un evento que ha calificado de "fiestorro" y "gala para famosos, fachas, ricos y horteras que hemos pagado con dinero público".

El portavoz de la formación andalucista, José Ignacio García, ha anunciado este miércoles que pedirán al vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Manuel Gavira, que responda por esta "paguita".

En concreto, Turismo aportó 18.000 euros para este evento en un espacio público cedido por el Ayuntamiento hispalense —que aportó otros 18.000 euros— al que asistieron personalidades del ámbito político, entre ellos el alcalde José Luis Sanz, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Adelante recuerda que Vox llegó al Gobierno andaluz con la pretensión de acabar con las "mariscadas" y el "despilfarro" de dinero público. "Pero estas paguitas sí les gustan a la extrema derecha y al PP", ha criticado García.

La portavoz adjunta del PSOE andaluz, María Márquez, se ha sumado a esa línea: "Los que venían a acabar con las paguitas y las mariscadas son los mismos de los premios que avergüenzan a la mayoría de los andaluces, se están tragando sus propias palabras. Querían las paguitas y mariscadas para ellos".

Vox: "No choca con nuestros postulados"

Por su parte, Vox ha restado relevancia a la polémica: "No tiene ninguna importancia. Me llama la atención, con la que está cayendo, que el gran problema sean 18.000 euros de una cena...", ha señalado el portavoz adjunto Rodrigo Alonso.

"Todas las consejerías dan un dinero en promoción, no hay más, esto no choca contra nuestros postulados de que hay que dedicar el dinero a lo importante y útil, para nada", ha añadido.

Para el PP, se trata de una "utilización demagógica" del evento. Toni Martín, portavoz del Grupo Popular, recuerda que lleva habiendo "galas de este tipo muchos años", de la propia revista 'Escaparate', "y he visto al alcalde Antonio Muñoz (PSOE) con pajarita".

"También la Diputación de Sevilla, gobernada por los socialistas, puso a su disposición la Casa de la Provincia para el montaje", ha añadido.

Una polémica que salta a los juzgados

La cena por el 20 aniversario de la revista 'Escaparate' ha generado una importante polémica en Sevilla y ha excedido los límites de la ciudad, con numerosas reacciones.

El Ayuntamiento asegura que la cesión de este espacio emblemático se ha hecho "cumpliendo la legalidad" y de acuerdo a las ordenanzas. Además, defiende el evento en base a la "visibilidad" para la ciudad.

Mientras, Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Sevilla por unos hechos que, según sostiene la formación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación.