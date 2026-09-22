Sáenz de Santamaría recuerda sus 'batallitas' con Juanma Moreno: "Cuando venía, nuestra vanidad se caía por los suelos"
La exvicepresidenta visita Sevilla y alaba el paso dado por Moreno, "que hubiera sido ministro, pero quiso venir a Andalucía".
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Soraya Sáenz de Santamaría recuerda anécdotas de su etapa política junto a Juanma Moreno, destacando su decisión de dejar Madrid para liderar el PP en Andalucía.
La exvicepresidenta resalta la valentía de Moreno al enfrentarse al PSOE andaluz y cómo su estilo político ha cambiado la percepción de Andalucía.
Sáenz de Santamaría subraya la sintonía y apoyo mutuo que ha mantenido con Juanma Moreno, incluso después de dejar la política activa.
En la última toma de posesión de Moreno como presidente andaluz estuvieron presentes tanto Mariano Rajoy como Sáenz de Santamaría.
Soraya Sáenz de Santamaría lleva mucho tiempo apartada de la política, pero también del ejercicio a menudo engorroso de la opinión: "Hace 8 años que no doy un 'canutazo' o una entrevista".
Sin embargo, dice, piensa políticamente "desde la mañana, eso no se te borra nunca". Lo ha confesado este martes por la mañana en la Fundación Cajasol, en Sevilla, donde ha impartido la conferencia 'El mundo que no imaginábamos'.
La exvicepresidenta del Gobierno de España, consejera de Estado y consejera de Moeve y Cuatrecasas ha recordado los inicios del que acabaría siendo por tres veces presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
En 2014, Moreno era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de España en el gabinete de Mariano Rajoy, donde Sáenz de Santamaría era vicepresidenta.
"Él estaba en Madrid estupendamente. Les puedo confesar, y no me equivoco, que hubiera sido ministro y no uno más de los ministerios, sino uno de los de Estado", ha manifestado la consejera de Moeve y Cuatrecasas.
No obstante, "pese a esa carrera encauzada, decide que no, que quiere venirse a Andalucía, que quiere cambiar las cosas y lo quiere intentar".
La "mili" de Moreno
Asegura Sáenz de Santamaría que Juanma Moreno "pasó una mili no menor" para darse a conocer en la región y poder aspirar a hacerle algo de daño al aún todopoderoso PSOE andaluz, nunca desalojado de la Junta.
"Yo la vanidad la tenía por los suelos —ha rememorado—, pero, cada vez que venía a Andalucía, tanto la vanidad suya como la mía acababan peor, por los suelos".
A pesar de ello, Moreno "peleó con personalidad en un momento de polarización. Y dio con la tecla". Tras casi 8 años en San Telmo, hoy "la visión de Andalucía fuera ha cambiado radicalmente, todo el mundo pregunta por Andalucía", afirma la exvicepresidenta.
El de Moreno, dice, es un "estilo propio, distinto, no las modas que estamos viendo, es otra manera de hacer las cosas con las que yo me siento muy identificada".
'Sorayista' de pro
El actual presidente andaluz creció políticamente al calor de Rajoy y se mantuvo fiel a Soraya Sáenz de Santamaría cuando optó a liderar el partido en el XIX Congreso del PP de junio de 2018.
Soraya arrasó en Sevilla en aquel proceso de partido, gracias al apoyo de Moreno, pero perdió en el global contra Pablo Casado.
Posteriormente, ya apartada de la política, la exvicepresidenta ha seguido mostrando su adhesión a Juanma Moreno, que logró asaltar la Junta en 2019.
La sintonía se ha mantenido hasta el día de hoy y en la última toma de posesión del presidente andaluz, el pasado 5 de julio, no faltaron Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.