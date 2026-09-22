Carretera en la que ha ocurrido el accidente mortal. 112 Andalucía

Un muerto y tres heridos en un grave accidente entre dos coches en la provincia de Granada

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Las claves Generado con IA Una persona ha muerto y tres han resultado heridas en un accidente entre dos coches en Caniles, Granada. El accidente ocurrió la noche del lunes en el kilómetro 11 de la carretera A-334, poco después de las 21:40 horas. Bomberos de Baza tuvieron que excarcelar a varias personas atrapadas en los vehículos. Dos de los heridos presentan lesiones graves y uno más leve; no se han difundido datos personales de las víctimas.

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en un grave accidente de tráfico registrado en la noche de este lunes en el término municipal de Caniles (Granada).

Así lo confirman desde el servicio 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Las fuentes precisan que el suceso tuvo lugar en el kilómetro 11 de la carretera A-334 minutos después de las 21.40 horas.

A esa hora el Teléfono 1-1-2 recibió varios avisos por una colisión entre dos turismos con al menos una persona atrapada y varios heridos.

La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Baza y a Mantenimiento de Carreteras.

Los Bomberos excarcelaron a varias personas de los dos vehículos implicados y fuentes de la Guardia Civil han indicado que una de ellas resultó fallecida.

Además, otras dos resultaron heridas graves y otra más leve. No han trascendido datos sobre las víctimas de este accidente.