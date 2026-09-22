La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. PSOE andaluz

Montero mantiene su confianza en Zapatero tras tres meses de silencio por las joyas: "Lo aclarará, no tengo dudas"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA María Jesús Montero reafirma su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero respecto al origen de las joyas halladas en su despacho. Zapatero debe presentar al juez documentación sobre la procedencia de las joyas antes del 24 de septiembre, tras recibir un plazo de tres días por parte del magistrado. Las joyas fueron incautadas en la caja fuerte del despacho de Zapatero y han sido motivo de especulación durante meses. El juez de la Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el caso Plus Ultra para investigar el origen de las piezas intervenidas.

Tres meses después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le dijera al juez que en diez días le explicaría la procedencia de las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en su despacho, la exvicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, sigue confiando en su inocencia.

"No tengo dudas de que lo aclarará ante el juez", ha remarcado en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. Una documentación que tendrá que aportar el jueves 24 de septiembre como muy tarde, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le diera este lunes tres días de plazo.

El caso es que Zapatero dará estas explicaciones tres meses después de que el mismo dijera en sede judicial, cuando fue preguntado por este asunto, que en "una semana, diez días, como máximo" explicaría el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra decidió abrir una pieza separada de la causa principal, con el fin de dilucidar el origen de las piezas incautadas.

Montero se ha hecho eco de ese plazo de tres días que le ha dado el juez a Zapatero y se ha declarado "convencida" de que el expresidente, "en los juzgados, que es donde él dijo que en primera instancia quería dar traslado de esta información, dará cuenta de la trazabilidad de esas joyas que se encontraron en su despacho".

La líder del PSOE andaluz ha comentado que dichas joyas "han sido objeto durante todos estos días de muchas especulaciones, cuando el presidente --en referencia a Zapatero-- ha trasladado que tenía muy bien determinado su origen, y tenía muy bien determinado de dónde procedían".

"Yo desconozco esa información porque sólo la tiene él y la quiere dar en primera instancia en los tribunales, pero donde tenía tres meses" de plazo ahora "tiene tres días". "Y a partir de ahí podremos hacer alguna valoración", ha puntualizado la vicesecretaria general del PSOE para finalizar.