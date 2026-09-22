Inmigrantes en chabolas en la playa ceutí de El Trampolín Europa Press

La Justicia andaluza choca con "la seguridad subjetiva" de Marlaska: la delincuencia crece en Ceuta un 60% desde agosto

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Las claves Generado con IA La delincuencia en Ceuta ha aumentado un 60% desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, según el presidente del TSJA. El Gobierno minimiza la inseguridad, mientras que vecinos de Ceuta afirman estar viviendo una "pesadilla" y temen salir a la calle. Los jueces han abierto 37 diligencias por agresión sexual contra 39 víctimas, incluyendo 14 menores, entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. La fiscal superior de Andalucía pide una solución urgente y destaca la compleja y difícil situación que atraviesa Ceuta tras el asalto masivo en la frontera.

Los datos de delincuencia en Ceuta desmontan el discurso de la "sensación de inseguridad subjetiva" esgrimida en días pasados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, la delincuencia se ha incrementado un 60% en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

Así, este agosto las infracciones han subido un 60% en comparación con los meses de agosto y septiembre del año pasado, ha manifestado Del Río en una entrevista en Canal Sur Radio.

El de la seguridad es un campo en disputa entre el Gobierno, que minimiza la afectación a la ciudadanía, y los vecinos, que se quejan de no poder salir tranquilos a la calle y estar viviendo una "pesadilla".

El presidente del TSJA ha recordado que ante este "posible incremento exponencial de la delincuencia" se reforzaron los juzgados, como el número 4, con competencias en violencia sobre la mujer.

Actualmente los jueces de Ceuta han incoado 37 diligencias previas por delitos de agresión sexual cometidos contra un total de 39 víctimas: un hombre y 38 mujeres, de las cuales 14 son menores de edad. Son casos que abarcan del 30 de julio al 14 de septiembre.

Para Lorenzo del Río, los problemas de Ceuta exceden el ámbito judicial y son de carácter "humanitario, social y político".

Una solución urgente

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, así como de Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha trasladado un mensaje de "solidaridad" con "la ciudad de Ceuta, porque está atravesando una situación difícil, compleja, insoportable" tras el "asalto masivo de personas en su frontera".

Los ceutíes llevan así "más de mes y medio", ha subrayado la fiscal antes de poner de relieve que dicha ciudad autónoma española "no tiene ni capacidad para soportar este problema ni, además, es la que tiene que resolverse".

Dicho esto, Tárrago ha manifestado que "es necesaria una decisión rápida, urgente, del Gobierno, de organismos internacionales y de acuerdos internacionales".

Además, la fiscal ha trasladado un mensaje de "apoyo" a sus "compañeros de Ceuta", así como su "reconocimiento al trabajo inmejorable que están realizando para defender la legalidad y los derechos fundamentales".