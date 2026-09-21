Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en Ceuta: "Tenemos nuestras dudas de que la visión de Vivas sea sincera"

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Las claves Generado con IA Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en Ceuta, denuncia el abandono del Gobierno central tras el asalto fronterizo del 30 de julio. Redondo califica los hechos como una "invasión" instigada por Marruecos y critica la falta de refuerzo en la frontera desde la crisis de 2021. Destaca el apoyo del pueblo español y la relación especial con Andalucía, pero muestra dudas sobre la sinceridad del cambio de discurso del presidente ceutí, Juan Vivas. Reclama mayor implicación de Europa y rechaza el reparto de menores marroquíes en la Península, defendiendo que Marruecos debe hacerse cargo de sus ciudadanos.

'Caballa' del 76, Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en Ceuta, mantiene un importante vínculo con Andalucía: se doctoró en Didáctica de las Ciencias Sociales en Granada.

Estos días ha hecho oír su voz en el Parlamento de Andalucía, donde su partido impulsaba una propuesta para reafirmar la soberanía española de las ciudades autónomas.

Opina que la mejor defensa para Ceuta es sacar a Pedro Sánchez del Gobierno y que lo sucedido el día 30 de julio era "la crónica de una invasión anunciada".

Ya ha pasado más de mes y medio desde el asalto fronterizo. ¿Cómo están los ánimos en Ceuta?

Estamos en el día 50 de la invasión. Nosotros tenemos cuantificados los días porque lo sufrimos a diario, de forma constante, desde que amaneces hasta que llegas a casa e incluso en casa temes por tu seguridad. Se vive de manera muy intensa, muy dura y con episodios de cierto dramatismo.

Ustedes no han dudado en hablar de "invasión" desde el primer minuto.

No es un capricho que se utilice ese término, aquí es importante la semántica. Cuando miles de personas entran en tu casa instigadas por un tercero, en este caso por el Reino de Marruecos, con una finalidad política, no se puede llamar de otra forma. Una invasión que conlleva el sufrimiento de los ceutíes, que padecen en toda su extensión esa intención de Marruecos de hacer daño a España.

Volviendo 50 días atrás, ¿cómo se vivió aquello? ¿Se veía venir? ¿Se podía prever?

No es algo que se podía prever, es algo que se sabía que podía suceder en cualquier momento porque ya tuvimos una invasión en 2021. Desde entonces no se hizo absolutamente nada por reforzar nuestra frontera, ampliar los espigones y reforzarlos con un dique sólido, ni se cambió la política respecto al Reino de Marruecos. Era la crónica de una invasión anunciada, solo no sabíamos la fecha exacta. Nosotros veníamos instando al gobierno de la ciudad autónoma, al gobierno de Juan Vivas, a que a su vez instara al gobierno de España a reforzar esa frontera.

¿Les ha sorprendido la magnitud?

Las consecuencias y la reacción del gobierno, cómo se está gestionando esta invasión y todo lo que se ha derivado supera cualquier idea que pueda tener una persona. Hay un antes y un después ese 30 de julio cuando vemos que se desborda la frontera y que miles y miles de personas la asaltan, y vemos ya cómo se está actuando por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. No se hace nada y esto se enquista, incluso hay momentos en los que se acrecienta. Sabíamos que esto se podía producir, pero no sus consecuencias y cómo se iba a desarrollar.

El precedente de 2021 "Es algo que se sabía que podía suceder en cualquier momento porque ya tuvimos una invasión en 2021. Desde entonces no se hizo absolutamente nada por reforzar nuestra frontera"

¿Han sentido los ceutíes el calor y la cercanía de los españoles estos 50 días o se sienten abandonados?

Ceuta se siente abandonada por el gobierno, es un abandono absoluto, en toda su extensión y rigor, pero no por parte de los españoles. Sentimos permanentemente el apoyo del pueblo español y quizás ese sea el dique de contención que ha encontrado el gobierno de Pedro Sánchez en sus intenciones abandonistas: la reacción del pueblo español.

Entiendo que pensaba que no iba a reaccionar de esa manera, con ese apoyo y contundencia, ese deseo de defender lo que es España en el norte de África. Es lo hemos percibido los ceutíes.

"Ceuta no se vende", se ha gritado en todas las plazas de nuestro país, en todas las calles, en todos los pueblos y municipios y para nosotros es muy alentador, nos alienta a la resistencia hasta que consigamos que salga este gobierno que nos tiene abandonado y podamos tener uno que defienda con la intensidad y la contundencia que necesita Ceuta.

Esa ola de apoyo, ¿se siente de manera especial desde Andalucía, la comunidad 'vecina'? Aquí miles de personas salieron el día 2 de septiembre a manifestar su apoyo a Ceuta.

Hemos sentido el apoyo de toda España, sin distinción territorial, pero sí es cierto que hay una conexión emocional entre los ceutíes y los melillenses con nuestro entorno más próximo peninsular, que es Andalucía. Todos tenemos un pariente, un familiar, una conexión emocional con la otra orilla del Estrecho, y eso claro que se percibe.

Ustedes son críticos con la gestión de Vivas (PP), que concita muchos apoyos dentro y fuera de Ceuta.

El Partido Popular tiene en Ceuta el apoyo del partido de la señora Fátima Ahmed (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía) y de los restos, los tránsfugas del Partido Socialista.

El vicepresidente primero de la Asamblea, nombrado por Vivas, es del Partido Socialista. Hay poca coherencia en eso, en intentar defender la soberanía y la identidad española de la ciudad y después gobernar con quien son los responsables de que una parte importante de esta situación se esté dando.

Para nosotros la garantía es el mensaje firme de Vox. ¿Qué ahora Vivas pretende cambiar de discurso? Pues bienvenido sea, si ha visto la luz, aunque tenemos nuestras dudas de que sea una visión sincera.

Hay quien dice que Ceuta puede ser la tumba de Sánchez...

Yo no sé si es posible pensar que la crisis de Ceuta le pase un rédito político definitivo a Sánchez, lo que tengo claro es que la continuidad de Sánchez en el Gobierno es la tumba de Ceuta. Es deber de todo aquel ceutí comprometido con su tierra y todo aquel español comprometido con su patria el hacer todo lo posible para desalojar a quien va a llevar a Ceuta en particular y a España en general, a la tumba.

El portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, en el Parlamento de Andalucía. Iván González Peña

¿Qué espera Ceuta de Europa?

Que actúe con inteligencia. Lo que hoy vivimos en Ceuta mañana se puede reproducir en cualquier punto del territorio europeo. Si no protegemos nuestra frontera sur, se va a extender rápidamente por todo el territorio europeo y van a generarse situaciones tan dramáticas y dantescas como las que estamos viviendo en un territorio tan pequeño como el de la ciudad de Ceuta.

Una parte del Gobierno defiende el reparto en la Península de los menores. Andalucía rechaza esta medida. El presidente Juanma Moreno dice que puede tener un "efecto llamada".

Los menores tienen que estar en Marruecos, con sus familias, pero es que además Marruecos tiene el deber de ocuparse de sus súbditos y tiene convenios internacionales relacionados con los derechos humanos y los derechos del menor.

No tenemos ninguna obligación los españoles de tener que atender a los súbditos marroquíes que perfectamente pueden ser atendidos por sus autoridades. En Marruecos no hay ninguna guerra, no hay ninguna contingencia humanitaria, ninguna catástrofe natural. Además, está organizando el Mundial de 2030 y construyendo uno de los estadios más grandes del mundo.

¿Peligra la españolidad de Ceuta a medio o largo plazo? ¿Existe el temor a un declive de la ciudad autónoma que la vacíe?

Ceuta es española por los cuatro costados, eso lo tenemos claro. Una ciudad que siente su españolidad. No es algo que se pueda eliminar de la noche a la mañana.

Está claro que políticas como la que lleva a cabo durante tantos años el gobierno de Pedro Sánchez, pero también los gobiernos del Partido Popular, como el de Mariano Rajoy, hacen que se produzca una sensación de abandono y una quiebra de confianza.

No se ha favorecido el desarrollo económico de la ciudad y muchos españoles han tenido que salir de la ciudad a buscarse la vida en otros entornos.

Eso ha sido un continuo, pero esa sensación desaparecería si los ceutíes tienen la certeza de que vamos a tener un gobierno de la nación con determinación por defender sus fronteras, con un interés directo y manifiesto por dotar a la ciudad de los medios y de las instituciones, de las infraestructuras que nos conviertan en ceutíes y en españoles, igual que el resto de nuestros compatriotas.