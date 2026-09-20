Detenido un hombre por estafar más de 1,7 M€ en aceitunas a 258 agricultores de las provincias de Huelva y Sevilla

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de estafar más de 1,7 millones de euros en aceitunas a 258 agricultores de Huelva y Sevilla. El detenido habría engañado a los agricultores dando apariencia de solvencia y prometiendo pagar tras comercializar el producto, pero nunca abonó el importe. El producto cosechado fue revendido y cobrado a terceras empresas, sin que los agricultores recibieran el dinero. Durante los registros, se incautaron vehículos de alta gama, relojes de lujo, lingotes de oro y plata, y más de 1,2 millones de kilos de aceituna de mesa.

La Guardia Civil ha detenido a una persona por estafar, presuntamente, más de 1.765.000 euros en aceitunas de mesa a 258 agricultores de las provincias de Sevilla y Huelva.

Los trabajos, que se han desarrollado en el marco de la operación Alxaraf Proditio Olea, comenzaron durante la campaña agrícola de 2025 después de que el Instituto Armado recibiera diversas denuncias de agricultores, cooperativas y sociedades agrícolas. Posteriormente, los agentes del Equipo ROCA iniciaron la investigación.

El ahora detenido se enfrenta a un presunto delito de estafa y a otros delitos conexos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El mismo habría engañado a los estafados dándoles una apariencia de solvencia y comprometiéndose a abonar el importe tras su comercialización.

La Guardia Civil ha podido confirmar que el producto cosechado había sido revendido y cobrado a terceras empresas de distribución, sin que el dinero obtenido llegara a los agricultores y productores a los que se les había comprado.

Por todo ello, la Benemérita sospecha que, durante meses, el presunto estafador habría mantenido la confianza de los afectados mediante reiteradas promesas de pago, anuncios de financiación y abonos inminentes, reconocimientos de deuda y la emisión de pagarés que, una vez presentados al cobro, resultaron impagados por falta de fondos.

La compleja investigación llevada a cabo por del Equipo ROCA se centró durante meses en un minucioso estudio y análisis de contratos, facturas, albaranes, documentos de entrega y pesaje, justificantes bancarios, comunicaciones, reconocimientos de deuda y pagarés devueltos, además de documentación que acredita la posterior venta y cobro del producto.

Paralelamente la Guardia Civil mantiene abierta una línea de análisis e investigación sobre los movimientos económicos y patrimoniales realizados entre sociedades vinculadas al detenido.

Hasta el momento, los agentes han confirmado la formalización de denuncias de 258 agricultores y productores de las provincias de Sevilla y Huelva, por pérdidas presuntamente que ascienden a 1.765.220 euros.

Durante la investigación se han practicado dos entradas y registros en las localidades de Olivares y Albaida del Aljarafe.

Como resultado de los registros se han intervenido dos vehículos de alta gama, trece relojes de lujo, diversas piezas y lingotes de oro y plata, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ordenadores y abundante documentación mercantil, contable y bancaria.

Paralelamente la Guardia Civil ha intervenido paralizando su distribución, 1.220.650 kilogramos de aceituna de mesa de la variedad manzanilla, que han quedado depositados a disposición de la Autoridad Judicial.

La operación continúa abierta y no se descarta la investigación de otras personas o empresas relacionadas con los hechos, así como la localización de nuevos bienes o activos vinculados a la operativa investigada.