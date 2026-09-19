Muere un hombre al caer a una poza mientras practicaba barranquismo en Trevélez
El accidente se produjo sobre las 14.10 horas en el barranco de Trevélez y los servicios de emergencia desplazados al lugar no pudieron salvarle la vida.
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Un hombre ha fallecido tras caer a una poza mientras practicaba barranquismo en Trevélez, Granada.
El suceso ocurrió sobre las 14:10 horas, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
La Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del accidentado.
Un hombre ha muerto en la tarde de este sábado tras caer a una poza mientras practicaba barranquismo en el municipio granadino de Carautas.
Así lo han confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el 112 recibió el aviso del suceso sobre las 14,10 horas, en el que se pedía ayuda para un varón que había sufrido una caída a una poza mientras hacía barranquismo en el barranco de Trevélez.
El centro coordinador de emergencia informó de inmediato a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los efectivos de emergencia desplazados al lugar han confirmado que el varón accidentado resultó fallecido y no se pudo hacer nada por salvarle la vida.