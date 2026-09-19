Un incendio forestal en Huelva obliga a movilizar hasta ocho medios aéreos

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Las claves Generado con IA Un incendio forestal en Villablanca, Huelva, ha obligado a movilizar hasta ocho medios aéreos para su extinción. El fuego comenzó en el paraje de Pedraza, cerca de las 14:00 horas, y está siendo combatido por el Plan Infoca con helicópteros, aviones y equipos terrestres. En las labores participan 73 bomberos forestales, apoyados por autobombas, técnicos y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. Este incendio es el cuarto que se declara en la comarca del Andévalo en una semana, sumándose a los de Alosno y Villanueva de Los Castillejos.

Un incendio forestal declarado en el término municipal de Villablanca, en Huelva, ha obligado a movilizar hasta ocho medios aéreos.

En concreto, el fuego se ha registrado en el paraje de Pedraza poco antes de las 14:00 horas de este sábado. Desde entonces, efectivos del Plan Infoca están intentando sofocarlo.

Según ha informado dicho servicio a través de sus redes sociales, en la zona está trabajando actualmente dos helicópteros semipesados y otro pesado, así como dos aviones con carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Además, por vía terrestre se han desplazado tres autobombas, dos técnicos de operaciones, dos bricas y siete grupos de bomberos forestales. En total son 73 los bomberos interviniendo por tierra para sofocar las llamas.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha activado, por el momento, efectivos del Parque de Ayamonte con cuatro bomberos y dos camiones de extinción, una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada. Todos estos trabajan en la zona junto a los citados anteriormente por el Infoca.

El incendio se ha originado en la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara.

Se trata el cuarto fuego declarado en la comarca onubense del Andévalo en lo que llevamos de semana tras el registrado el pasado miércoles en Alosno y los declarados el jueves en Villanueva de Los Castillejos y Alosno.