Un efectivo de la UME combate el incendio de Niebla. Europa Press

Más allá de la gestión del monte y la extinción, así es será la estrategia transversal de la Junta para prevenir los incendios

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía creará una Comisión Interdepartamental para coordinar la prevención y reducción del riesgo de incendios forestales. El nuevo enfoque busca una estrategia transversal que involucre a todas las consejerías y actúe durante todo el año, no solo en verano. El dispositivo Infoca cuenta con casi 5.000 efectivos, y Andalucía destina más fondos a prevención que a extinción, con un presupuesto total de 271 millones de euros. Pedro Sánchez visitó la zona afectada por el incendio de Niebla, comprometiéndose a cubrir el 50% del coste de la restauración y subrayando la importancia de la colaboración público-privada.

"Un monstruo de siete cabezas", así llegó a definir el pasado miércoles en el Parlamento andaluz al incendio originado en Niebla el pasado verano. Acabó calcinando casi 40.000 hectáreas tras 15 días en activo.

Andalucía ha vivido un verano muy complicado debido a los distintos fuegos forestales que se han ido produciendo, como este de Niebla o el de Los Gallardos, que se cobró la vida de 14 personas.

El objetivo de la Junta es cambiar su forma de combatirlos. Para ello va a crear una comisión que responda a la necesidad de abordar el riesgo de incendio forestal desde una perspectiva transversal, preventiva, territorial y multisectorial.

En definitiva, yendo mucho más allá de una visión exclusivamente vinculada a la gestión de los montes y a la extinción de incendios e integrando a todas las consejerías que tengan competencias en los mismos en una labor que se realice durante todo el año.

Hay que llegar más lejos. De ahí que el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias anunciara el pasado miércoles la creación de la Comisión Interdepartamental para la Minimización del Riesgo de Incendio Forestal.

Se trata de un órgano colegiado de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía destinado a integrar y coordinar las políticas, programas, actuaciones y recursos de las distintas consejerías que, directa o indirectamente, inciden en la prevención y reducción del riesgo de incendios forestales.

Los objetivos prioritarios de la Comisión serán impulsar, coordinar y evaluar una política transversal de la Junta de Andalucía destinada a reducir de forma permanente y estructural el riesgo de incendios forestales.

Todo ello, mediante la actuación coordinada sobre las causas, factores de propagación, elementos vulnerables y consecuencias de estos incendios.

En este sentido, el consejero defendió que la lucha contra los incendios forestales no puede limitarse a los meses de verano e insistió en que “la prevención se trabaja durante los doce meses del año”.

Andalucía destina actualmente 271 millones de euros de sus presupuestos a incendios, reservando más a prevención que a extinción y defendió el refuerzo del dispositivo Infoca, que actualmente cuenta con casi 5.000 efectivos.

Visita de Sánchez

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la zona afectada por el incendio de Niebla, donde mantuvo un encuentro con alcaldes y alcaldesas de localidades afectadas de Huelva y Sevilla.

Allí les remarcó su compromiso de actuar sobre sus causas, relacionándolas como consecuencia de una emergencia climática. La zona ha sido declarada en esta semana por el Consejo de Ministros como afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Sánchez también anunció que cubrirá el 50% del coste de la restauración de la superficie afectada, pero pidió construir, en una colaboración público-privada, "un país más fuerte y próspero".

El alcalde de Berrocal, el independiente Ángel Luis Romero, fue uno de los participantes en la reunión y entregó a Sánchez un bote de miel de Berrocal, cuya etiqueta llevaba un mensaje escrito por el propio Ayuntamiento.

"Te entregamos una pequeña parte de nuestra tierra, que tu compromiso ayude a que no sea el último bote de miel".

Según ha informado él mismo en sus redes, el objetivo es que el incendio no suponga la desaparición de actividades, recursos y formas de vida que forman parte de su identidad y que deben seguir formando parte de nuestro futuro, trasladándole la necesidad de recuperar la tierra.