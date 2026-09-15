La fundación 'Andalucía 27' comienza su periplo en Huelva para hacer "de puente" entre la región y Madrid

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Las claves Generado con IA La Fundación Andalucía27 inicia su recorrido en Huelva para servir de puente entre la región y Madrid, acercando proyectos y demandas andaluzas a los principales centros de decisión. El objetivo de la fundación es recorrer las ocho provincias andaluzas, promover el progreso económico y social, y visibilizar las fortalezas territoriales. Durante el acto se presentó la mejora del Índice de Prosperidad Andaluz (IPA27), que ha subido 0,24 puntos en el último trimestre, acumulando 6,3 puntos desde 2016. La Fundación Andalucía27 busca inspirarse en el espíritu de la Generación del 27, promoviendo una plataforma inclusiva y transversal que fomente la colaboración entre sociedad civil, empresas e instituciones.

La Fundación Andalucía27 ha comenzado este martes su periplo por tierras andaluzas. Concretamente, lo ha hecho en Huelva para hacer de "puente" entre la región y Madrid, tal y como ha explicado su presidente, Fede Linares, en su presentación.

El objetivo es recorrer durante los próximos meses las ocho provincias andaluzas para darse a conocer, contribuir al progreso económico y social de Andalucía, proyectar fuera de la comunidad sus fortalezas y facilitar que sus proyectos y demandas lleguen a los principales centros de decisión.

En definitiva, para ejercer como punto de encuentro entre la sociedad civil, las empresas y las instituciones andaluzas.

"Es un puente entre Andalucía y Madrid, ayudando a trasladar a escala nacional las iniciativas, oportunidades y demandas de la sociedad andaluza y generando espacios de conexión entre instituciones, empresas y sociedad civil”, ha remarcado Linares.

La elección de Huelva como primera provincia de este recorrido responde a la importancia estratégica de un territorio que reúne algunos de los grandes vectores de transformación de la economía andaluza.

La industria, la energía, la minería, la agricultura, el turismo, el Puerto de Huelva y el desarrollo de nuevos proyectos ligados a la transición energética y al hidrógeno verde.

La fundación ha destacado igualmente la voluntad de que este recorrido provincial tenga un carácter bidireccional: no solo presentar Andalucía27, sino escuchar a cada territorio, conocer sus prioridades y ayudar a visibilizar sus fortalezas y proyectos.

Linares ha explicado que Andalucía27 quiere desarrollar esta labor inspirándose en “el espíritu de la Generación del 27”, desde una perspectiva “inclusiva, abierta, universal, tolerante y generosa”.

“Somos una plataforma transversal”, ha subrayado, reivindicando la voluntad de la Fundación de reunir a distintos sectores de la sociedad andaluza en torno a un objetivo común.

Durante su intervención, Linares ha querido también poner de relieve la dimensión cultural y emocional de la relación entre Huelva y Andalucía, evocando al poeta onubense Juan Ramón Jiménez y recitando ante los asistentes un par de versos de su obra.

El acto de presentación

Al acto han asistido la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; la presidenta de la Fundación CEOE y embajadora de Andalucía27, Fátima Báñez; el presidente de Caja Rural del Sur y patrono de A27, José Luis García-Palacios; y el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano.

Junto a ellos han asistido también el resto de los miembros del Patronato de A27, José María Pacheco, Rosauro Varo y Antonio Pulido.

El director de la Fundación Andalucía27, Ignacio Moreno, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes al acto, que ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva y la colaboración del Puerto de Huelva. Posteriormente, tomó la palabra la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido a la Fundación Andalucía27 que haya elegido la ciudad para presentar este proyecto, destacando que “no podía haber un lugar más apropiado ni un momento más oportuno para hacer esta presentación”.

Miranda ha subrayado la vocación de la Fundación de “sumar, generar entusiasmo colectivo y mirar siempre al futuro”, en un momento en el que “Andalucía lleva unos años yendo a por todo y poniéndose al frente del progreso”.

El IPA27 confirma que Andalucía continúa avanzando

Uno de los principales contenidos del encuentro ha sido la presentación de la nueva actualización del Índice de Prosperidad Andaluz (IPA27), desarrollado por la Fundación Andalucía27 junto a EY Insights como herramienta para medir de forma periódica la evolución económica y social de Andalucía.

Los nuevos datos muestran que el IPA27 ha mejorado 0,24 puntos entre junio y septiembre de 2026, un 0,4%, prolongando la tendencia positiva registrada en los últimos años.

La mejora durante este último trimestre viene explicada especialmente por la evolución de los indicadores relacionados con gobernanza, educación, infraestructuras y salud.

Con esta actualización, el Índice acumula un incremento de 6,3 puntos desde 2016, reflejo de una evolución favorable de Andalucía durante la última década y de un proceso progresivo de acercamiento a los niveles medios nacionales.

No obstante, el IPA27 permite identificar también algunos de los principales retos que continúan frenando esa convergencia.

Entre ellos destacan especialmente la renta per cápita y la inversión, ámbitos en los que Andalucía todavía mantiene una distancia significativa respecto a comunidades como Madrid, País Vasco o Cataluña.

La Fundación Andalucía27 concibe el Índice no únicamente como una herramienta de diagnóstico, sino como un instrumento para identificar fortalezas y debilidades, favorecer el debate público y contribuir a establecer prioridades que permitan acelerar el progreso económico y social de Andalucía.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, también tomó parte en el encuentro, afirmando su respaldo a la iniciativa de Andalucía27 y destacando su contribución a proyectar una imagen de una Andalucía “ambiciosa” y con capacidad para competir.

Sanz ha agradecido a los patronos de Andalucía27 la puesta en marcha de una iniciativa que, a su juicio, representa un ejemplo de colaboración público-privada y de participación de la sociedad civil.

“Ya era hora de una iniciativa como esta”, ha señalado, destacando la “proyección impresionante” del proyecto. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno andaluz considera Andalucía27 “una iniciativa imprescindible para potenciar la marca Andalucía que queremos transmitir al mundo”.

La jornada ha finalizado con un café networking entre los asistentes y un diálogo sobre los desafíos y oportunidades de Huelva de la mano de Federico Linares, Fátima Báñez, José Luis García-Palacios y David Toscano.

En el mismo, entre otros asuntos, abordaron las oportunidades de desarrollo de Huelva, su posición estratégica dentro de Andalucía y el papel de la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil.