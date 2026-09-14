Andalucía encadena otro verano extremo: 2026 queda como el segundo más cálido, solo superado por 2025

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Andalucía ha registrado su segundo verano más cálido desde 1961, solo superado por el de 2025. La temperatura media este año fue de 26,6 grados, con una anomalía positiva de 1,7 grados. Junio fue el mes más cálido de la serie histórica andaluza, mientras que agosto fue menos extremo gracias al poniente. El verano fue también uno de los más secos, combinando temperaturas elevadas con escasez de lluvias en la región.

Andalucía ha cerrado su segundo verano más cálido desde que existen registros, solo por detrás del de 2025. Otro verano catalogado como "extremadamente cálido".

La comunidad autónoma vuelve así a situarse entre los territorios que más están acusando el aumento de las temperaturas, en un periodo estival en el que, además, el calor no ha dado tregua a nivel nacional.

Así lo ha explicado este lunes en Sevilla Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los meses de junio, julio y agosto.

Los datos de la Aemet sitúan el verano de 2026 como el segundo más cálido de la serie histórica andaluza, que comienza en 1961. El récord continúa, por tanto, en manos del verano del pasado año, 2025, que registró las temperaturas medias más elevadas desde que existen datos comparables.

La temperatura media en este año ha sido de 26,6 grados, con una anomalía en positivo del 1,7. Es decir, por encima de lo que se espera.

El comportamiento de los tres meses del verano no ha sido, sin embargo, homogéneo.

Junio fue especialmente excepcional en Andalucía y se convirtió en el más cálido de toda la serie histórica desde 1961. El calor alcanzó así uno de sus máximos registros en un mes que contribuyó de manera determinante al resultado final del verano.

Julio, por su parte, ha sido el cuarto más caluroso en la historia de los veranos andaluces.

Agosto, por el contrario, permitió rebajar ligeramente las temperaturas medias respecto a los meses anteriores. Aun así, se situó entre los agostos más cálidos desde que hay registros en el puesto decimoséptimo.

Esta posición, pese a quedar lejos de los registros extremos de julio, vuelve a situar el mes por encima de buena parte de los agostos de las últimas décadas.

Según Del Pino, el factor que explica este descenso relativo de las temperaturas durante la recta final del verano fue la presencia de poniente durante diez días consecutivos a finales de agosto.

Este episodio afectó especialmente a las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla y contribuyó a contener las temperaturas en la comunidad durante esos días.

Aumento térmico sostenido

El balance andaluz se produce en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas. Según los datos expuestos por Del Pino, la temperatura media de Andalucía está aumentando actualmente en torno a 0,3 grados al año.

Además, este incremento se está acelerando durante los últimos años, una evolución que ayuda a explicar la sucesión de veranos especialmente cálidos que se está registrando en la comunidad.

El calor no ha sido el único elemento destacado del balance meteorológico. Andalucía también ha vivido un verano especialmente seco. La comunidad ha registrado su undécimo verano más seco desde el inicio de la serie histórica en 1961.

De esta forma, las temperaturas excepcionalmente elevadas se han combinado con unas precipitaciones escasas, configurando un periodo estival marcado tanto por el calor como por la falta de lluvia.

España de récord

El comportamiento de Andalucía se enmarca en un verano todavía más excepcional en el conjunto de España. A diferencia de la comunidad andaluza, que ha registrado su segundo verano más cálido, el país ha vivido este año el verano más cálido desde que existen registros, también desde 1961.

La Aemet ha contabilizado además cuatro avisos por olas de calor durante el verano a nivel nacional. En total, España ha acumulado 61 días de ola de calor, una cifra que da cuenta de la intensidad y persistencia de los episodios de temperaturas extremas registrados durante estos meses.

Los datos dibujan así un verano de 2026 marcado por temperaturas extraordinariamente elevadas tanto en Andalucía como en el conjunto del país.

En el caso andaluz, el hecho de que el segundo verano más cálido de la serie llegue inmediatamente después del récord registrado en 2025 refuerza la tendencia de los últimos años.

La evolución de las temperaturas medias señalada por la Aemet apunta, además, a un escenario en el que los registros extremos pueden convertirse en episodios cada vez más frecuentes.

Andalucía parte de unas condiciones climáticas que ya favorecen temperaturas elevadas durante los meses de verano, pero el incremento de la temperatura media observado en las últimas décadas está intensificando ese comportamiento.