Sira Rego cifra en 2.100 los menores de Ceuta, un tercio de ellos niñas, y señala a Andalucía por "negarse" a acogerlos

La ministra de Juventud e Infancia en una comparecencia en el Congreso. Europa Press

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Sira Rego cifra en 2.100 los menores que siguen en Ceuta, de los cuales un tercio son niñas, muchas de muy corta edad. La ministra insiste en la necesidad de repartir a estos menores entre las comunidades autónomas por motivos de derechos humanos. Rego critica a Andalucía y a su presidente Juanma Moreno por negarse a acoger menores, pese a la situación urgente en Ceuta. El Gobierno central asegura que habrá fondos suficientes para sufragar la acogida y aliviar el sistema de Ceuta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, encabeza la facción del Gobierno de España que defiende el reparto entre las comunidades autónomas de los menores de Ceuta.

Una posición que contrasta con las promesas en el mes de agosto por parte de los ministros de Interior y Exteriores para la repatriación de todos los que pasaron a España en el asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio. E incluso con la petición de Marruecos en ese sentido.

Para Rego, acogerlos es una cuestión de "derechos humanos", por lo que llama a las comunidades autónomas a "apoyar las soluciones para aliviar la situación urgente" que se vive en Ceuta.

En un encuentro en Córdoba, antes de participar en la Coordinadora Provincial de IU, la ministra ha cifrado en 2.100 los menores que siguen en la ciudad.

De ellos, 700 son niñas y "muchas de ellas de muy corta edad". Son, dice, "niños y niñas que están huyendo de situaciones muy duras", incluso "extremas". "No hay padres, no hay familia. Vienen de estar en la calle. Eso es un dato que me gusta recordar de vez en cuando", ha señalado.

La ministra recuerda que aún queda niños por "afiliar" y que aquellos que "han manifestado que quieren volver con sus familias" a Marruecos podrán hacerlo si se comprueba que existe una "estructura familiar".

Pero ante el colapso de Ceuta, pide "desatascar la situación" y que las comunidades se hagan cargo de la "tutela de los niños en situación de desamparo" que, añade, les corresponde por ley.

La "solidaridad" de Moreno

En este sentido, la titular de Juventud e Infancia ha aprovechado su presencia en Andalucía para señalar al presidente Juanma Moreno como 'punta de lanza' contra la acogida.

En lugar de "apoyar las soluciones para aliviar la situación urgente", Moreno, ha recriminado Rego, opta por "negarse a acoger menores en la comunidad andaluza tras la crisis migratoria".

"¿Qué solidaridad está teniendo con Ceuta?", se ha preguntado la ministra, que ha recordado que "hasta hace poco", Andalucía tenía un acuerdo con Ceuta para la acogida de menores que llegaran a la ciudad.

Rego sitúa a Moreno como ejemplo del resto de gobiernos autonómicos del Partido Popular que carecen de "responsabilidad social" y "voluntad política".

"Los recursos los ha puesto el gobierno de España, es decir, va a haber fondos suficientes para sufragar esta acogida y esto nos va a permitir destensionar el sistema de acogida de Ceuta y hacernos cargo de todos los procedimientos que hay que poner en marcha para cumplir con el ordenamiento jurídico para dar la protección oportuna a estos niños", ha añadido.