"Situaciones límite" y violencia "cada vez más visible" del narco en Andalucía mientras Sánchez calla con la vuelta de OCON-Sur

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Las claves Generado con IA La Fiscalía General del Estado alerta del aumento de la violencia del narcotráfico en Andalucía, especialmente en las costas y provincias como Huelva, Almería y Málaga. Los narcos exhiben armas de fuego y de guerra, enfrentándose tanto a otros clanes como a las fuerzas de seguridad, lo que ha provocado muertes recientes y situaciones límite. El tráfico de cocaína crece especialmente en Almería, aunque el hachís sigue siendo la droga más traficada; las incautaciones de armas pesadas aumentan en Cádiz, Sevilla y Almería. Tras varios episodios violentos, crecen las peticiones para reactivar la unidad de élite OCON-Sur de la Guardia Civil, a lo que el Gobierno central no ha respondido favorablemente.

La violencia ejercida por el narcotráfico es "cada vez más visible" en Andalucía. Es la conclusión a la que llega la Fiscalía General del Estado en su memoria anual correspondiente al año 2025.

El órgano dibuja otro año más un escenario preocupante, en especial en lo que concierne a las costas, por donde entra y transita la droga.

Pero la "exhibición" de lanchas rápidas no se circunscribe solo al Estrecho de Gibraltar sino que alcanza a provincias como Huelva, Almería y Málaga, con una presencia mayor de narcos procedentes de los Balcanes y de Ucrania.

Los clanes de la droga hacen ostentación de "armas de fuego" y "armas de guerra" en choques "no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

De hecho, la Fiscalía alerta de la pérdida de respeto al principio de autoridad y de "situaciones límite" que se asemejan a la vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles: "Siguen abusando de la violencia y provocando muertes", apunta en relación al fallecimiento de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal en el Guadiana en octubre.

La incautación de armas de fuego —fusiles AK-47, armas automáticas, subfusiles e incluso lanzacohetes— han crecido en Cádiz, Sevilla y Almería, y son cada vez más habituales en las costas de Barbate, Sanlúcar y Chiclana.

Auge de la cocaína en Almería

El tráfico de cocaína presenta un crecimiento en Cádiz, Sevilla y Huelva. Se mueve a través de contenedores en el puerto de Algeciras o de narcolanchas en el entorno del Guadalquivir.

Pero el mayor incremento en el tráfico de esta sustancia estupefaciente se ha registrado en Almería. Con todo, el hachís es el 'producto estrella' todavía para los narcos.

La memoria de la Fiscalía llega tras un verano 'caliente' con una ola de peticiones para recuperar la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur tras el tiroteo de Isla Cristina en un ajuste de cuenta entre clanes que se saldó con tres muertos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, envió el pasado 23 de agosto una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar su reactivación después de ser desmantelada en 2020.

"Desmantelar OCON-Sur fue un gran error. Lo dicen los especialistas y lo estamos pagando los andaluces con la expansión del narcotráfico por nuestro territorio", declaró Moreno días después.

A la petición de Moreno se han sumado numerosos alcaldes de las zonas más afectadas como los de Algeciras, La Línea de la Concepción, Punta Umbría, Almería o Huelva.

El propio general de brigada Manuel Contreras, creador de esta unidad, salió al paso para considerar "un paso atrás" la decisión adoptada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de desactivar OCON-Sur.

Sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos a estas peticiones.

Lo más parecido a una respuesta para la misiva del presidente de la Junta ha venido desde el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha acusado a Moreno de "ocultar" con el narcotráfico asuntos de su competencia como la sanidad y los incendios.