María Jesús Montero intenta desactivar las "sorpresivas" primarias de Jaén, única capital en manos del PSOE

María Jesús Montero, este jueves en la sede de UGT en Sevilla Europa Press

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Las claves Generado con IA María Jesús Montero intenta evitar primarias en el PSOE de Jaén, la única capital de provincia que gobiernan los socialistas. El alcalde Julio Millán ha decidido someterse voluntariamente a primarias y enfrenta la candidatura interna de Carlos Alberca, quinto teniente de alcalde. Montero apoya a Millán y destaca su gestión en Jaén, aunque reconoce el derecho de Alberca a presentarse al proceso interno. Las primarias en Jaén se celebran en un contexto donde el PSOE andaluz busca minimizar los procesos internos para mantener la unidad del partido.

La consigna era clara dentro del PSOE andaluz: primarias para las municipales, las justas. "Cuantas menos, mejor", señaló en julio la secretaria general, María Jesús Montero.

De hecho, el propio reglamento de los Estatutos federales del 41 Congreso del PSOE, celebrado a finales de 2024, ya contemplaba trabas y permitía a los candidatos de capitales o municipios de más de 20.000 habitantes que optaran a la reelección no someterse a la votación de la militancia.

La cosa no ha salido del todo como se esperaba y habrá urnas en Almería, Córdoba, Huelva y Jaén y hasta en siete localidades de más de 20.000 habitantes.

Los mayores quebraderos de cabeza están ahora en Jaén, única capital de provincia que conserva el PSOE. Allí, el alcalde Julio Millán decidió abrir voluntariamente el juego.

Le ha salido competencia dentro de su propio gobierno, ya que ha sido el quinto teniente de alcalde de la corporación local, Carlos Alberca, quien se ha presentado para optar a la candidatura.

Un movimiento que no ha gustado a Montero, que reconoce que no lo esperaba: "Sorpresivamente para mí, desde luego, y para la dirección regional, ha decidido concurrir a las elecciones".

La secretaria general de los socialistas andaluces ha querido manifestar este jueves su respaldo a Millán frente a Alberca con la campaña de recogida de avales plenamente vigente, desde este pasado día 9 al 16.

"Todo el mundo es libre de presentarse"

Los aspirantes necesitan un mínimo del 15% del censo de la militancia municipal para optar a las primarias. Pero Montero está segura de que Millán saldrá elegido, pase lo que pase.

"Es un magnífico alcalde que ha desarrollado un trabajo muy importante en una ciudad como Jaén, que tenía una ruina económica", ha señalado.

Y, aunque reconoce que "todo el mundo es libre de presentarse a unas primarias", toda vez que el propio alcalde decidió someterse a ellas, para Montero no hay "absolutamente ninguna duda" de que su candidato prevalecerá.

La líder socialista, que pidió "unidad" y evitar fracturas internas a través de las primarias, ha querido "reconocer" la "democracia interna" exhibida por Julio Millán: "Aunque no tenía obligación de hacerlo, decidió someterse a un proceso de primarias porque quería también dinamizar dentro de sus propias agrupaciones locales todo lo que significa el compromiso y la adhesión al proyecto socialista".

Este pasado miércoles, la vicesecretaria del PSOE-A, María Márquez, reconocía que "lo más óptimo" sería esquivar las primarias y alcanzar acuerdos para proclamar candidatos.

Al final de la semana que viene, una vez terminada la recogida de avales, se conocerán los aspirantes efectivos y se abrirá un proceso informativo que dará pie a las votaciones del 26 de septiembre (primera vuelta).

En espera de lo que pase en Jaén y en el resto de ciudades con procesos abiertos, ya hay candidatos proclamados para Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz.