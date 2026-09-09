Moreno se reafirma contra el reparto de menores de Ceuta el día en que Sánchez se abre a esa posibilidad: "Tienen que volver"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este miércoles en Granada Europa Press

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Las claves Generado con IA Juanma Moreno reafirma su rechazo al reparto entre comunidades autónomas de los menores inmigrantes llegados a Ceuta tras el asalto fronterizo de julio. El presidente de la Junta insiste en que el compromiso del Gobierno era devolver a todos los inmigrantes marroquíes, incluidos los menores, a su país de origen. Pedro Sánchez se muestra abierto a la posibilidad de un reparto de menores entre comunidades, aunque prioriza la reubicación en Ceuta y la reagrupación familiar. Moreno critica la improvisación del Ejecutivo central y señala que Marruecos dispone de recursos suficientes para acoger a los menores.

Juanma Moreno no se mueve de su posición en contra del reparto entre las comunidades autónomas de los inmigrantes llegados a Ceuta tras el asalto fronterizo de julio.

El presidente de la Junta ha recordado este miércoles que tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la de Exteriores, Margarita Robles, afirmaron en agosto que el Gobierno trabajaría para devolverlos a todos.

"El Gobierno de España se comprometió a que todos los inmigrantes marroquíes que entraron irregularmente a Ceuta, incluyendo a los menores, volverían a su país, así que yo confío en que cumplirá la palabra que ha dado".

Estas declaraciones de Moreno llegan en el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abre a la posibilidad de un reparto a las comunidades autónomas: "No descartamos ninguna opción", ha dicho en una entrevista en TVE.

Ahora mismo, señala Sánchez, la "prioridad" es la reubicación dentro de la propia ciudad autónoma, pero recuerda que tras los trámites oportunos se decidirá con los menores "si hay reagrupación familiar o se quedan".

Sea como sea, Sánchez pide "solidaridad por parte de las comunidades autónomas".

Para Moreno, sin embargo, solo hay un camino: el de regreso a Marruecos. "Y Marruecos dijo que estaban dispuestos a admitirlos, a todos", ha recordado.

También la Unión Europea ha apostado por la "reagrupación familiar", por lo que "deseo y confío en que el Gobierno esté trabajando para que vuelvan con sus familias, sobre todo los menores".

Los "recursos" de Marruecos

El presidente de la Junta ha lamentado la "improvisación" del Ejecutivo central con esta cuestión: "Nadie pidió a los ministros que dijeran eso, y sin embargo ambos insistieron en que todos serían devueltos a Marruecos".

Además, el país africano, ha recordado, cuenta con "recursos suficientes" para hacerse cargo de los menores "que entraron en situación irregular a España y Europa a través de las fronteras de Ceuta".

De hecho, ha apostillado Moreno, Marruecos está "construyendo un estadio de casi mil millones de euros" para acoger el Mundial 2030 que se celebra conjuntamente con España y Portugal.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha acusado al presidente andaluz de cambiar su "posición pública" en la acogida de menores con el objetivo de "confrontar con el Gobierno de España".

La portavoz adjunta de los socialistas ha afeado a Moreno no ser ya el político que "por intentar arañar votos en un espectro del electorado intentando diferenciarse de Vox dijo que tenía 'el corazón así de ancho', y que no era ningún problema que vinieran niños y niñas a Andalucía".