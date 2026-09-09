La izquierda estrena el curso parlamentario "amordazando" un debate sobre la "soberanía y seguridad" de Ceuta

La secretaria del PSOE-A, María Jesús Montero, y el portavoz de Adelante, José Ignacio García, en un acto en julio Europa Press

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Las claves Generado con IA La izquierda andaluza ha bloqueado el debate parlamentario sobre la soberanía y seguridad de Ceuta, rechazando dos propuestas no de ley del PP y Vox. PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía vetaron iniciativas que pedían una declaración política de apoyo a Ceuta y exigencias formales al Reino de Marruecos. El rechazo impidió que el tema se debata en el próximo pleno, lo que ha sido criticado por el PP y Vox como una forma de "amordazar" la Cámara. El Parlamento andaluz iniciará el curso político con una sesión de control al presidente Juanma Moreno y el debate de otras propuestas, como la reactivación de la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil.

La mayoría parlamentaria que conforman PP y Vox no es un salvoconducto para el 'rodillo'. De hecho, la izquierda andaluza se ha marcado un primer tanto en la apertura del curso y ha logrado esquilmar el debate sobre la situación en Ceuta.

El escenario ha sido la Junta de Portavoces, en la que se dirime el orden del día y los asuntos que se llevarán al Pleno de los días 16 y 17 de este mes con que arranca la legislatura en el viejo Hospital de las Cinco Llagas.

Allí, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han tumbado este miércoles dos propuestas no de ley (PNL) de 'populares' y 'verdes' que buscaban aunar al Parlamento en una declaración en defensa de la ciudad autónoma.

En concreto, la iniciativa del PP se enmarcaba en la "defensa de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Ceuta y la eficiente respuesta del Gobierno de España".

Según el artículo 171 del Reglamento, las proposiciones no de ley que insten a la Cámara a que "manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local", requieren el apoyo de dos terceras partes del Parlamento o de tres grupos parlamentarios que articulen mayoría.

Así, el rechazo en bloque de la izquierda andaluza en la Junta de Portavoces ha bloqueado la entrada de este asunto en el debate. Una maniobra que, según Toni Martín, portavoz del Grupo Popular, "amordaza" a la Cámara.

Contundente se ha mostrado también Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta, para quien la izquierda "Ha perdido los papeles". "Ceuta está viviendo una situación límite y el PSOE, seguido por los partidos de izquierdas, decide que el Parlamento de Andalucía no debata sobre ello", ha lamentado en sus redes sociales.

Cuentas al Reino de Marruecos

El veto de los grupos de izquierdas ha alcanzado también a la PNL de Vox sobre la situación en Ceuta. En este caso, los grupos ya citados votaban en contra de los puntos 6 al 10 relativos "a la soberanía española y la invasión de Ceuta".

El partido de Abascal solicitaba a la Cámara "exigir formalmente al Reino de Marruecos (...) una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España" sobre las distintas plazas en el Norte de África.

Además, la propuesta de Vox planteaba instar al Gobierno a "convocar al Embajador del Reino de Marruecos en España, al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla".

Con este 'asalto' en la Junta de Portavoces, la izquierda arranca el curso marcándose un tanto antes de que el Parlamento reabra sus puertas tras el verano e inicie el curso normal de la legislatura.

Será el miércoles 16, con la primera sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La comparecencia se adelanta un día por motivos de agenda, ya que el presidente tiene previsto acudir el 17 a la inauguración del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Además de responder a las preguntas de los grupos, el 16 es la fecha elegida para que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, explique detalles de la actuación del Gobierno andaluz en los incendios forestales de este verano.

El 17 tocará el turno a las propuestas de los grupos. Más allá de las PNL bloqueadas por la izquierda, el PP ha logrado llevar a la Cámara otra propuesta para instar a la "reactivación inmediata de la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur" en la lucha contra el narcotráfico.