El número de víctimas del incendio de Los Gallardos se eleva a 15 tras el fallecimiento de una mujer hospitalizada

Imagen del incendio forestal declarado en la zona de los Gallardos (Almería). Francisco J. Olmo / Europa Press

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Las claves Generado con IA El número de víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) asciende a 15 tras el fallecimiento de una mujer británica hospitalizada en Sevilla. De las 15 víctimas mortales, 14 eran de nacionalidad extranjera, la mayoría británicos, además de belgas, una francesa, un estadounidense y un español. El incendio, iniciado el 9 de julio, calcinó unas 5.200 hectáreas y afectó a los municipios de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas. El proceso judicial sobre el origen y circunstancias del incendio cuenta con la personación de al menos ocho familiares de los fallecidos.

Dos meses después del incendio forestal que arrasó la zona de Los Gallardos, en Almería, el número de fallecidos ha aumentado a 15 tras confirmarse la muerte de una ciudadana británica que permanecía ingresada por quemaduras graves en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

El deceso se produjo en la madrugada de este miércoles, según ha podido confirmar Europa Press a través de fuentes de la Junta de Andalucía.

Con este nuevo fallecimiento, la lista de víctimas queda compuesta por nueve mujeres y seis hombres, de los cuales 14 tenían nacionalidad extranjera: la mayoría británicos, además de tres ciudadanos belgas, una francesa, un español y una persona de Estados Unidos.

La mujer fallecida, identificada por las iniciales M.L., llevaba más de dos décadas viviendo en España. Aunque su residencia habitual estaba en Canjáyar, se desempeñaba como cuidadora de personas mayores en la localidad de Bédar.

Las llamas le causaron quemaduras que afectaron a cerca del 40% de su superficie corporal, aunque consiguió salir con vida del lugar gracias a la ayuda de un coche que la trasladó fuera de la zona afectada, según el testimonio que su hermana compartió en una campaña de recaudación de fondos online.

De las 15 víctimas mortales, todas adultas, 12 cuerpos fueron hallados inicialmente en el propio lugar del incendio, donde murieron intentando huir del fuego.

A ellas se sumó una anciana de 93 años, rescatada junto a M.L., que murió poco después de ser hospitalizada, y otra mujer cuyo fallecimiento en un hospital de Sevilla se confirmó el 28 de julio.

En el proceso judicial que investiga el origen y las circunstancias del siniestro —a cargo del juzgado número 3 de Instrucción de Vera— se han personado como mínimo ocho familiares de los fallecidos. El incendio afectó a los municipios de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas.

Las llamas comenzaron la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, dentro del término de Los Gallardos, y llegaron a extenderse hasta la Zona de Especial Conservación de Sierra de Cabrera-Bédar.

El operativo Infoca logró darlo por controlado a las nueve de la noche del 24 de julio, tras quince días de trabajo y con un total aproximado de 5.200 hectáreas calcinadas, de acuerdo con las cifras finales.