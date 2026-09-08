La Junta estudiará la vía judicial si el Congreso no frena la financiación autonómica "corrupta" de Sánchez

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España Europa Press

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía estudia recurrir a la vía judicial si el Congreso no frena el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Gobierno. El Gobierno andaluz considera el reparto "injusto y desigual", alegando que cada andaluz recibe 244 euros menos que un catalán. La vicepresidenta Carolina España califica la medida como "corrupción política" y "traición" por parte del Gobierno central. Asturias y Castilla-La Mancha han votado en contra del sistema, sumándose a la crítica por agravar las desigualdades y consolidar privilegios a Cataluña.

Con la nueva financiación autonómica ya aprobada en Consejo de Ministros, el Gobierno andaluz busca soluciones para frenar lo que consideran un reparto "injusto y desigual".

Es más, la iniciativa del Ministerio de Hacienda con el apoyo de Cataluña y Canarias, y la negativa incluso de las comunidades gobernadas por el PSOE, es, a juicio de Carolina España, vicepresidenta tercera y portavoz, "un acto de corrupción política del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por eso, la Junta está "estudiando" la vía jurídica por si la "batalla política" no sale adelante, según ha confirmado este martes tras el Consejo de Gobierno la también consejera de Economía y Hacienda.

Esa "batalla política" se librará en el Congreso de los Diputados, que debe dar luz verde a los casi 4.000 millones de euros del nuevo modelo. En el reparto, destaca el Gobierno andaluz, Andalucía sale perdiendo: en concreto, "cada andaluz recibe 244 euros menos que un catalán".

Esta "traición" a Andalucía, recuerda España, es herencia del modelo "que ya dejó negociado" María Jesús Montero, ex ministra de Hacienda, con Esquerra Republicana.

Ahora, el apoyo de los partidos catalanes será clave para que la ley pase el corte en el Congreso.

Asturias y Castilla-La Mancha como referentes

España ha llamado a los diputados andaluces del PSOE a que "tomen nota de sus compañeros en Asturias y Castilla-La Mancha, dos comunidades que se han plantado y han votado en contra de este sistema de financiación que agrava las desigualdades y consolida los privilegios catalanes".

El contexto político, con un Gobierno central incapaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, y "pendiente de los tribunales" por los casos de corrupción, hace alentar esperanzas de que no se consume en el Congreso este "saqueo a España" de los independentistas.

"Esperemos que se rechace y se paralice esta reforma injusta, que rompe principio de igualdad, es insolidaria y un pago político, una cesión", señala España. De ahí, añade, que no dude en hablar de "corrupción política y traición".