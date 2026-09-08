Detenidos tres presuntos implicados en el tiroteo en Isla Cristina el 16 de agosto en el que murieron tres personas

Dos agentes de la Guardia Civil con uno de los detenidos Europa Press

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a los tres presuntos autores del tiroteo de Isla Cristina, en el que murieron una mujer embarazada, otra mujer y un menor. Durante la operación se realizaron cinco registros simultáneos en Huelva capital, donde se incautaron un arma de fuego, casi 30.000 euros, móviles, chalecos antibala y un táser. A los detenidos, hombres de entre 24 y 36 años, se les imputan cuatro delitos de asesinato y pertenencia a organización criminal. La operación ha requerido más de 80 agentes y la intervención de unidades especializadas debido a la peligrosidad de los implicados.

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a los tres presuntos autores del tiroteo de Isla Cristina producido el pasado domingo 16 de agosto, que se cobró la vida de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16.

Según ha concretado la Benemérita, las investigaciones realizadas durante este tiempo y las inspecciones oculares en el lugar de los hechos, así como los análisis de las pruebas recogidas, han permitido identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil ha desplegado en la mañana de este martes, 8 de septiembre, un amplio dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.

En ellos los guardias civiles han localizado e incautado un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que los vincula con los hechos.

A las tres personas detenidas, que se encuentran actualmente en dependencias oficiales de la Guardia Civil, se les imputan cuatro delitos de asesinato, contando como cuarta víctima al bebé en gestación, y un delito de pertenencia a organización criminal.

Una operación compleja y peligrosa

En los próximos días, las tres personas detenidas, hombres de entre 24 y 36 años, y los efectos intervenidos pasarán a disposición del Tribunal de Instancia plaza 3 de Ayamonte que investiga la causa. La operación continúa abierta, por lo que el Cuerpo no descarta nuevas detenciones.

En contexto, la investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte.

Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, la operación ha requerido la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.

Las diligencias continúan aún bajo secreto de sumario.