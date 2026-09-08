Los alumnos andaluces, a la cola dentro del 'batacazo histórico' del Informe Pisa: "Este sistema educativo no ayuda"

Los estudiantes andaluces, a la cola en rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lengua Archivo

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Las claves Generado con IA Andalucía se sitúa a la cola en el Informe Pisa 2025, con rendimientos notablemente bajos en Matemáticas, Ciencias y Lectura. Los alumnos andaluces obtienen más de diez puntos por debajo de la media nacional en los tres ámbitos evaluados, especialmente en Matemáticas y Comprensión Lectora. La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, asocia estos resultados a la pandemia y al cambio de paradigma educativo con la LOMLOE. La Junta defiende la recuperación del esfuerzo académico y destaca mejoras en tasas de titulación y abandono escolar, así como el alto porcentaje de aprobados en acceso a la Universidad.

La caída histórica en el rendimiento que refleja el Informe Pisa 2025, conocido este martes, se agrava si miramos los datos de Andalucía.

La comunidad ocupa el vagón de cola en varias materias, con unas cifras que "no son buenas", según reconoce la consejera de Educación, María del Carmen Castillo.

A nivel nacional, y respecto a los países de la OCDE, la debacle es acusada en los tres parámetros analizados: Matemáticas, Ciencias y Lectura. Son también las áreas en las que Andalucía se 'desmarca a la baja'.

Así, los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en estos tres aspectos. En Matemáticas la puntuación se ha situado en 442, quince puntos por debajo de la media. En Ciencias, 462 frente al 477 nacional.

Por su parte, en el apartado de comprensión lectora, los estudiantes andaluces de quince años muestran un rendimiento de 441 puntos, lo que los sitúa lejos del 459 de la media nacional.

Solo Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla 'adelantan' a Andalucía a la cola de Pisa. En Lectura, además, Baleares y Navarra muestran unas cifras más bajas.

Un "cambio de paradigma"

La consejera Castillo apunta a dos factores para explicar estos malos datos: una tendencia a la baja desde 2022 "que relacionamos con la pandemia" y el "cambio de paradigma" de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

"Es verdad que, en los últimos años, el sistema educativo no ayuda a mejorar los resultados", ha señalado Castillo, para quien se ha pasado de una cultura del esfuerzo al "intento de que los alumnos se entusiasmen con las Matemáticas, la Lengua y la Ciencia".

La Junta apuesta por recuperar el "esfuerzo": "Para que Carlos Alcaraz juegue estupendamente, se ha pasado horas y horas mandando la pelota a la esquina de la pista. En Educación te tienes que pasar un ratito de tiempo estudiando, memorizando, trabajando y repasando. Si no hacemos esto, nuestro cerebro no trabaja y si no trabaja, no mejora", ha señalado la consejera.

Con todo, Castillo apunta a que el informe PISA es "una foto fija en un momento dado y lo que evalúa es precisamente el aprendizaje del alumnado. Creo que en el sistema andaluz tenemos otros indicadores que nos hacen ser optimistas".

Así, señala la mejora de las tasas de titulación, la menor tasa de abandono y que el 95% de alumnos superan las pruebas de acceso a la Universidad con "relativa facilidad".