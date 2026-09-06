Muere de madrugada un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la SE-40 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Equipos de atestados de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 23 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la SE-40 a su paso por Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El siniestro ocurrió de madrugada, cuando un vehículo salió de la vía a la altura del puente de la SE-40. Los servicios de emergencia hallaron al joven atrapado en el interior del coche y no pudieron salvarle la vida. Este incidente es el primer fallecimiento por accidente de tráfico registrado en las carreteras andaluzas este fin de semana.

Un joven de 23 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo en la carretera SE-40 a su paso por el municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad coordinadora ha detallado que un alertante llamó al Teléfono de Emergencias 112 a las 5,10 horas informando de la presencia de un vehículo fuera de la vía, a la altura del puente de la SE-40.

La sala del 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos. Una vez en el lugar, los operativos confirmaron la presencia de una persona atrapada en el interior del vehículo que resultó fallecida.

Según ha indicado el 112, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven de 23 años que falleció en el lugar del accidente.

Es el primer fallecido en accidente de tráfico del que hay constancia de este fin de semana en las carreteras andaluzas.

Entre el viernes y sábado se produjeron varios accidentes de consideración en la provincia de Málaga, con media docena de heridos.