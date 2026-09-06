Investigado por circular a 221 km/h en la A-92N a su paso por Granada

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil investiga a un conductor por circular a 221 km/h en la A-92N a su paso por Granada. El radar detectó al vehículo el 20 de agosto de 2026 durante un control de velocidad realizado por agentes de tráfico. El conductor superaba en más de 80 km/h la velocidad permitida, lo que supone un delito contra la seguridad vial según el Código Penal. Las penas por este delito pueden incluir prisión, multa, trabajos comunitarios y la retirada del carné de conducir hasta cuatro años.

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Baza, en Granada, investigan al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial después de que un radar lo captara circulando a 221 kilómetros por hora.

Los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2026, durante un servicio de control de velocidad en la carretera A-92N.

El vehículo fue detectado por un cinemómetro instalado en un coche oficial, en un punto de verificación de velocidad, según ha informado la Guardia Civil de Granada en una nota.

Al conductor se le atribuye conducir un vehículo de motor superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en ese tramo, una conducta tipificada en el artículo 379.1 del Código Penal.

Ese artículo castiga tales excesos con pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. En todos los casos conlleva además la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que el respeto a los límites de velocidad resulta fundamental para garantizar la seguridad en las carreteras. El instituto armado subraya que "una velocidad inadecuada no solo incrementa el riesgo de siniestro vial, sino también la gravedad de sus consecuencias".