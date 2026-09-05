Hallan un cadáver flotando en el agua cerca del puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda

Las claves

Las claves Generado con IA Un cadáver fue hallado flotando en el agua cerca del puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, durante la madrugada. El cuerpo podría corresponder a una persona desaparecida que estaba siendo buscada desde el pasado miércoles, 2 de septiembre. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del suceso y está a la espera de la autopsia. En Jerez de la Frontera, la Policía investiga la aparición de un cadáver de un hombre de 29 años en el interior de un contenedor de basura.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan el hallazgo de un cadáver en la desembocadura del río Guadalquivir, en el puerto de Bonanza, ubicado en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el teléfono 112 recibió un aviso sobre las 3,15 horas de la madrugada en la que alertaban del hallazgo de un cadáver flotando en el agua en una zona cercana al puerto de Bonanza.

Hasta el lugar de los hechos se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local y Nacional. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado al 112, el cuerpo sin vida podría corresponder a una persona desaparecida que estaban buscando desde el pasado miércoles, 2 de septiembre.

Asimismo, la Benemérita ha indicado a esta agencia que se mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de este suceso y que permanecen a la espera del resultado de la autopsia.

Otro caso en Jerez

Por otra parte, la Policía Nacional está investigando en Jerez la aparición del cadáver de una persona en el interior de un contenedor de basuras en la calle Sevilla, en el centro de Jerez de la Frontera. Se trata de un varón de 29 años que, según las investigaciones practicadas hasta el momento, accedió voluntariamente y por sus propios medios al interior del contenedor.

Agentes especializados de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Por su parte, el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se practicará la correspondiente autopsia.

Mientras se conoce la causa de la muerte la investigación continúa abierta a la espera de los resultados de las actuaciones policiales y forenses.