El fuego vuelve a la sierra de Huelva y Sevilla: el Infoca lucha con incendios en Puerto del Moral y Castillo de las Guardas

Las claves

Las claves Generado con IA El Infoca combate dos incendios forestales en Puerto del Moral (Huelva) y Castillo de las Guardas (Sevilla) este sábado. Se han desplegado varios medios terrestres y aéreos, incluyendo bomberos forestales, agentes medioambientales, helicópteros y aviones para sofocar los fuegos. La comunidad andaluza se encuentra en máxima alerta por calor extremo, con avisos naranjas en Córdoba, Jaén y Sevilla, y amarillos en Cádiz, Granada y Huelva. El riesgo de incendios es alto debido a las elevadas temperaturas, con precedentes de grandes fuegos que arrasaron miles de hectáreas en la zona en agosto.

El Infoca lucha durante la tarde de este sábado con dos incendios en las provincias de Huelva, en Puerto del Moral, y Sevilla, en Castillo de las Guardas. Buena parte de la comunidad está en alerta por calor extremo.

El fuego vuelve a las sierras occidentales de Andalucía, esta vez kilómetros al norte de la zona afectada por el gran incendio que en el mes de agosto asoló más de 30.000 hectáreas entre Niebla y Castillo de las Guardas y Aznalcóllar.

Esta tarde en Huelva, los servicios de extinción de incendios que dependen de la Junta de Andalucía se han desplegado en el paraje Camino El Parralejo, en el término de Puerto Moral, para sofocar un incendio.

Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, en la zona está trabajando un grupo de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, una autobomba, un helicóptero y dos aviones de carga en tierra.

Al mismo tiempo, Infoca ha desplegado seis medios aéreos en un incendio declarado este sábado por la tarde en El Castillo de las Guardas (Sevilla). Pie a tierra están trabajando cuatro grupos de BF, un técnico de extinción y tres de operaciones, cuatro Bricas, tres agentes medioambientales y un buldócer.

Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, en la zona está trabajando además un helicóptero semipesado y dos pesados, dos aviones de carga en tierra, y dos anfibios ligeros.

La alerta es máxima en prácticamente toda la comunidad por la posibilidad de que el intenso calor favorezca una nueva ola de incendios.

De hecho, durante la jornada se ha combatido fuego declarado en Torreblascopedro, en la vega del Guadalimar jiennense, donde se han desplegado un grupo de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, un camión autobomba y un helicóptero pesado. A las 18,30 se ha dado por controlado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana domingo, 6 de septiembre, avisos naranja por calor en Córdoba, Jaén y Sevilla, donde las máximas estarán registradas en 40 grados;.

Las provincias de Cádiz, Granada y Huelva permanecerán en alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico.