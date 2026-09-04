El PSOE-A abre unas primarias para las municipales de perfil bajo, marcadas por el "cuantas menos, mejor" de Montero

María Jesús Montero en su reunión con la presidenta del Parlamento andaluz este jueves Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE andaluz inicia un proceso de primarias para las municipales de 2027, bajo el lema de la unidad y con la consigna de reducir al mínimo los procesos internos. El reglamento permite que alcaldes de capitales y municipios de más de 20.000 habitantes se presenten a la reelección sin primarias, salvo que más del 50% de la militancia lo solicite. Solo el alcalde de Jaén, única capital gobernada por el PSOE, ha optado por abrir primarias normales para elegir candidato. Dentro del partido crecen las voces críticas y algunas agrupaciones socialistas y alcaldes se desmarcan de la línea oficial, especialmente por la gestión de la crisis de Ceuta.

El PSOE andaluz arranca el proceso de primarias para las elecciones municipales de mayo de 2027 a medio gas y en un entorno muy medido por la secretaria general regional, María Jesús Montero.

La también senadora ya lanzó a principios de julio la consigna de la unidad: "No podemos convertir las primarias en un momento de desencuentro entre nosotros que no se pueda arreglar en el minuto uno".

"Si no es necesario tener que ir a procesos de primarias, animo a que se imponga el diálogo y el consenso", añadió. De hecho, consideró que "cuantas menos primarias, mejor".

Con todo, en base al reglamento, las primarias andaluzas se abren este viernes con el objetivo de elegir a los candidatos a las alcaldías. La presentación de candidaturas se prolongará hasta el lunes 7.

La recogida de avales tendrá lugar del 9 al 16, y la campaña interna en caso de haber varios candidatos, entre el 17 y el 25. Las votaciones se desarrollarán del 26 de septiembre al 3 de octubre, dependiendo de si es necesaria una segunda vuelta.

El propio reglamento de los Estatutos federales del 41 Congreso del PSOE, celebrado a finales de 2024, ya fija restricciones al proceso de primarias. Así, los alcaldes de capitales o municipios de más de 20.000 habitantes que opten a la reelección no están obligados a someterse a primarias

Solo podría oponerse algún nuevo candidato en caso de que "más del 50% de la militancia del ámbito municipal correspondiente" lo avale y contando con la autorización de la Comisión Federal de Listas.

Jaén sí se abre a primarias

En este contexto, solo Julio Millán, el alcalde de Jaén, única capital en manos del PSOE, ha renunciado a la excepción y se ha abierto a primarias 'normales'.

En el caso de otras capitales, han manifestado su interés en repetir como candidatos Antonio Muñoz (Sevilla), Mariano Ruiz (Málaga) y Fátima Herrera (Almería).

Los alcaldes de algunos municipios de gran peso como Dos Hermanas y San Fernando pueden optar por la reelección automática.

El PSOE andaluz aspira a recuperar la ilusión de cara a mayo de 2027 tras el batacazo histórico en las elecciones andaluzas del 17-M. Sin embargo, pese al control interno de Montero, dentro del partido se han ido abriendo grietas.

Repunte de voces críticas

Agrupaciones socialistas críticas como 'Hacer Más PSOE' han pedido en los últimos meses revisar la deriva del partido y deshacerse de la excesiva tutela de Ferraz que acusa Montero.

Además, la crisis de Ceuta ha hecho que varios ayuntamientos socialistas se desmarquen de la línea oficial. Así, una veintena de alcaldes, entre ellos el de Chiclana, optaron por apoyar las concentraciones de este miércoles.

Algunos regidores, como el de Rota, se han manifestado abiertamente contra la gestión "a todas luces deficiente" del Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de la ciudad autónoma.