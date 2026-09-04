Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura en Jerez de la Frontera

Agentes de la Policía en la zona acordonada de Jerez de la Frontera Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un trabajador municipal ha encontrado el cadáver de un hombre en un contenedor de basura en la calle Sevilla, en el centro de Jerez de la Frontera. La Policía Nacional ha acordonado la zona tras el hallazgo y está investigando el caso. Se desconocen la identidad de la persona fallecida y las causas de su muerte. El hallazgo ha ocurrido sobre las 8:30 de la mañana y ha provocado retenciones de tráfico en el acceso a la Avenida Álvaro Domecq.

La Policía Nacional de Cádiz está investigando la aparición del cadáver de una persona en el interior de un contenedor de basura en la calle Sevilla, en el centro de Jerez de la Frontera.

El cuerpo lo ha encontrado un trabajador municipal en la mañana de este viernes 4 de septiembre, dando aviso a la Policía Nacional, que ha acordonado la zona a la espera de que se produzca el levantamiento del cadáver por parte del juez.

Por el momento se desconocen la identidad del fallecido y las causas de su muerte.

La aparición del cadáver se ha producido a primera hora de la mañana, sobre las 8:30 horas, en el final de la calle Sevilla, por lo que el acordonamiento de la zona ha provocado que el tráfico se ralentice en una de las arterias de la ciudad como es el acceso a la Avenida Álvaro Domecq en uno de sus sentidos.