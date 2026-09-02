Andalucía se vuelca con Ceuta en una ola solidaria de Sevilla a Bruselas a la que se suman más de 20 municipios del PSOE e IU

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 20 municipios andaluces, incluidos algunos gobernados por PSOE e IU, se suman a la ola solidaria con Ceuta tras la reciente crisis fronteriza. La mayoría de capitales andaluzas, salvo Jaén, participarán en concentraciones y actos simbólicos como el izado de la bandera de Ceuta y la iluminación de edificios. Sectores empresariales y hosteleros también muestran su apoyo, proponiendo iniciativas como colocar banderas de Ceuta en las tapas y pidiendo medidas económicas. A pesar de la posición oficial contraria del PSOE y otros partidos de izquierda, varios ayuntamientos de estos partidos han decidido unirse a las concentraciones.

Este miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, una gran parte de los municipios de Andalucía harán valer el lema de la concentración convocada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP): "Ceuta no está sola".

La región se vestirá de banderas 'caballa', iluminará edificios con los colores de la ciudad autónoma y celebrará actos de apoyo a este 'vecino' del otro lado del Estrecho que vive una crisis sin precedentes desde el asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio.

La convocatoria de la FEMP, presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, encontró una respuesta rápida y favorable en todo el espectro 'popular' de Andalucía.

Todas las capitales de provincia, a excepción de Jaén, gobernada por el PSOE, se sumarán a los actos, en especial a la concentración a las 20:00 horas.

En Sevilla, además de la adhesión del Ayuntamiento, empresarios y hosteleros han animado a sus asociados a participar en las muestras de solidaridad. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia incluso ha propuesto colocar banderas de Ceuta en las tapas.

El Parlamento andaluz izará la bandera 'caballa', un gesto del que se han desmarcado los partidos de la izquierda: PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, vivirá la jornada desde Bruselas y se concentrará ante la sede del Parlamento Europeo, donde participa en el Comité de Regiones.

Montero desautoriza los actos

Desde que la FEMP lanzó la convocatoria, los partidos de izquierdas, en especial el PSOE, se borraron de los actos al considerarlos "propagandísticos". Ferraz incluso lanzó una circular instando a "no participar" en ellos.

La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, firmó dicho documento y se ha mostrado contraria a las convocatorias y al acto de izado de bandera en el Parlamento.

No obstante, en los últimos tres días han sido numerosos los municipios andaluces gobernados por el PSOE que se han salido de la línea oficial y han decidido adscribirse a las concentraciones de las 20:00 horas de la FEMP.

La brecha la abrió la regidora de la localidad sevillana de Espartinas, Cristina Los Arcos, que buscó una solución intermedia para sumarse a la ola solidaria con Ceuta sin alinearse del todo con la federación encabezada por la alcaldesa 'popular' de Jerez.

Así, Espartinas se concentrará "lejos del ruido político" a las 12:00 horas. Varios municipios han seguido este ejemplo, que les permite no contravenir al cien por cien las normas de Ferraz.

El alcalde de Chiclana, que sí se suma a la convocatoria de la FEMP, lo hace asumiendo la necesidad de mostrar una imagen de unidad aunque ha critica que se haya hecho "sin consenso".

El contagio ha llegado a otro grupo de ayuntamientos liderados por Izquierda Unida, pese a que el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, también ha renunciado a todo tipo de sinergias con el PP.

Además de Espartinas y Chiclana, los ayuntamientos de izquierdas que han preparado actos son: Moguer, Fuenteheridos, Aracena, Bonares y Santa Olalla del Cala, en Huelva; Alfarnate y Sedella, en Málaga; Grazalema, Jimena y Vejer de la Frontera, en Cádiz; Armilla y Maracena, en Granada; Baena, Adamuz y Villafranca, en Córdoba; Úbeda, en Jaén; Los Palacios y Villafranca, en Sevilla; y Cuevas del Almanzora, Viator y Antas, en Almería.

La ola de solidaridad se extiende al estamento empresarial: tanto la Cámara de Comercio como la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) han invitado a participar en las concentraciones y piden medidas de impulso económico para una ciudad inmersa en una grave crisis.

La Junta de Andalucía ya ha anunciado que trabaja en medidas de colaboración económicas y turísticas con Ceuta tras la visita que realizó el presidente Moreno el pasado 20 de agosto.