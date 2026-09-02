El alcalde de Rota se salta el 'cerrojazo' del PSOE con Ceuta y ataca la gestión "deficiente a todas luces" del Gobierno

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, critica la gestión del Gobierno ante la crisis de Ceuta, calificándola de 'deficiente a todas luces'. Ruiz Arana acusa a la Unión Europea de desentenderse de la situación, recordando que Ceuta es territorio nacional de un Estado miembro. El Ayuntamiento de Rota se une a la concentración convocada por la FEMP en solidaridad con Ceuta, a pesar de la consigna del PSOE andaluz de no secundar estas protestas. El alcalde denuncia que algunos sectores políticos están generando discursos de odio que ponen en riesgo la convivencia democrática.

Las voces críticas contra la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez comienzan a emerger dentro del PSOE y en especial en la división andaluza.

A la 'rebelión' de alcaldes de hasta veinte municipios de toda la región que han decidido secundar u organizar actos de apoyo a la ciudad autónoma este miércoles, se suman las primeras valoraciones.

Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota (Cádiz) ha calificado de "deficiente a todas luces" la gestión del Gobierno desde el asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio.

En una carta dirigida al presidente ceutí Juan Jesús Vivas, el regidor considera que "en un mes no se ha sido capaz de minimizar los efectos negativos de la situación para relajar la tensión sobre los servicios públicos".

"La crisis migratoria y la tensión que está provocando en los servicios públicos y en la convivencia de la ciudad es un hecho de máxima gravedad. Y a esa gravedad se le une otra serie de factores que han agravado aún más la situación", ha señalado.

Además de apuntar directamente al Gobierno, acusa a la Unión Europea de "mirar hacia otro lado": "Parece no acordarse que Ceuta es territorio nacional de un Estado miembro y que cualquier agresión a esa ciudad es una agresión al territorio europeo".

El Gobierno socialista de Rota ha decidido sumarse a la concentración convocada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para este miércoles, en atención a la "situación excepcional" de la ciudad autónoma.

Con Vivas "por solidaridad"

Ruiz Arana denuncia el "interés apresurado" de "algunos sectores políticos" de "generar discursos de odio que buscan enfrentar, no sólo a nacionales con extranjeros, sino a españoles entre sí, socavando de esta forma los principios más elementales de la convivencia democrática".

Pero en su misiva a Vivas destaca que su equipo se alinea con las protestas ante "la situación tan complicada que estáis viviendo y que se está prolongando ya durante demasiado tiempo".

El primer teniente de alcalde roteño, Daniel Manrique, ha añadido que el ayuntamiento se guía por "el principio de solidaridad" en "situaciones excepcionales, con independencia del lugar donde se produzcan, de la nacionalidad de las personas afectadas o del color político de la administración que gobierne el territorio".

Ruiz Arana es alcalde de Rota desde 2015 y viene acumulando mayorías absolutas al frente de la corporación. En marzo de 2025 se postuló para secretario general del PSOE de Cádiz.

No obstante, venció por un margen estrecho de votos Juan Carlos Ruiz Boix, candidato de María Jesús Montero, secretaria general de los socialistas andaluces.

Montero ha lanzado la consigna de no secundar las concentraciones en apoyo a Ceuta.