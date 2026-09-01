La 'rebelión' pro-Ceuta crece en Andalucía: una decena de alcaldes del PSOE e IU apoyan los actos de este miércoles

La bandera de Ceuta ondea en el Ayuntamiento de Algeciras en señal de apoyo Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Una decena de alcaldes andaluces del PSOE e IU apoyan actos en respaldo a Ceuta tras la última crisis fronteriza. La alcaldesa de Espartinas fue la primera en desmarcarse de la directriz del PSOE y sumarse a la convocatoria. Alcaldes de municipios como Chiclana, Moguer y Los Palacios han optado por participar, algunos cambiando la hora oficial. El PSOE-A y Por Andalucía rechazan estos actos, acusando al PP de instrumentalizarlos políticamente.

Hasta diez municipios andaluces gobernados por el Partido Socialista e Izquierda Unida han decidido secundar las concentraciones de este miércoles día 2 en apoyo de Ceuta por la crisis que vive tras el asalto fronterizo de hace un mes.

El movimiento se inició el pasado domingo cuando la alcaldesa de Espartinas (Sevilla), Cristina Los Arcos, se desmarcaba de la línea marcada por Ferraz y se sumaba a los actos de apoyo a la ciudad autónoma.

El PSOE difundió el día 29 un comunicado, firmado, entre otros, por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para "no participar" en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la alcaldesa 'popular' de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

Los Arcos optó por desoír al partido y convocar una concentración municipal este miércoles, eso sí, a las 12:00 en lugar de a las 20:00 horas, como ha fijado la FEMP.

El ejemplo de Espartinas ha encontrado eco entre numerosos alcaldes socialistas en el resto de España. Fuera de Andalucía, ciudades como León, Sagunto (Valencia) o Mérida (Badajoz) se han sumado a la 'rebelión'.

En la región, el contagio ha alcanzado ya a una decena de ayuntamientos, entre ellos de Izquierda Unida: Moguer (Huelva), Chiclana (Cádiz), Espera (Cádiz), Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Íllora (Granada), Adamuz (Córdoba), Villafranca de Córdoba, Grazalema (Cádiz) y Santiponce (Sevilla).

Soluciones intermedias

José María Román, alcalde de Chiclana, localidad con cerca de 100.000 habitantes, fue uno de los primeros en sumarse. Aunque se ha mostrado crítico con la convocatoria "unilateral" de la FEMP, ha decidido secundarla en apoyo a Ceuta.

"Solo podemos mostrar nuestro compromiso solidario y apoyo a Ceuta y a sus vecinos, estando en la confianza de que, entre todos y desde el consenso, se pueda encontrar una solución humanitaria y solidaria a un problema tan complejo", señaló en sus redes sociales.

Algunos municipios han optado por adherirse a las concentraciones pero fijando otra hora. Es un modo de desmarcarse de sus partidos pero sin alinearse del todo con la FEMP.

Con las elecciones municipales fijadas para mayo, los alcaldes socialistas andaluces se desmarcan de la doctrina de la secretaria general regional María Jesús Montero.

En una entrevista en la SER este lunes, Montero insistió en que su partido "no se va a prestar y no va a acudir a ningún tipo de acto" convocado en Andalucía en apoyo de Ceuta que esté "instrumentalizado" por el PP-A.

Estos actos "no son más que el intento del Partido Popular, da igual la excusa, de sacar a la gente a la calle para que parezca que el ruido, que la bronca, es lo que impregna el ambiente político", ha señalado.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, también se ha desmarcado de todos los actos en apoyo a Ceuta, lo que no ha evitado que municipios gobernados por IU se salten el criterio.

Es el caso de Espera (Cádiz) y de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). En este último municipio, el alcalde ha optado por adelantar a hoy martes la concentración de apoyo a los ceutíes.