Juanma Moreno estrena un curso político exigente con Vox fiscalizando el pacto, un PSOE aguerrido y las urnas a la vista

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita a Ceuta el 20 de agosto Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno inicia su tercera legislatura en Andalucía con varios frentes abiertos y en un contexto preelectoral. Vox fiscaliza el pacto de gobierno y ha mostrado desacuerdos sobre la gestión de menores inmigrantes y otros temas sensibles. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, adopta una postura combativa y exige explicaciones sobre la gestión de los incendios y otras crisis. El Parlamento andaluz retoma la actividad con sesiones clave y la nueva presidenta, Ana Mestre, afrontando un periodo parlamentario que se prevé conflictivo.

Nadie dijo que fuera a ser fácil. La tercera legislatura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía arranca 'de facto' esta semana con varios frentes abiertos y la promesa de ser 'entretenida'.

Tras el prólogo de julio —Moreno tomó posesión el día 5 de ese mes— y un verano marcado por los incendios y la crisis de Ceuta, la robustez del nuevo Gobierno andaluz se pone ahora a prueba.

Para más inri, lo hace en un contexto preelectoral, con unas elecciones generales que podrían adelantarse y unas municipales fijadas para mayo.

El reto de Moreno es mantener su estilo, su famosa 'vía andaluza', al frente de la Junta incluso con un socio, Vox, que ya viene dando toques de atención ante lo que considera desviaciones del acuerdo.

El último ha sido a cuenta de Ceuta y los 25 millones de euros destinados por las comunidades autónomas a los menores inmigrantes que accedieron en el asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio.

Ante la decisión del Gobierno de Moreno de sumarse a este llamado de Moncloa, Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta, ha reaccionado pidiendo una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto.

La incógnita del reparto de menores

Este mecanismo ya está contemplado en el acuerdo de investidura, pero Gavira ha querido exhibir que no permitirán "facilitar ni financiar la llegada, acogida o permanencia de inmigrantes ilegales en Andalucía".

Aunque la facción 'popular' y mayoritaria del Gobierno llama a la calma y niega tiranteces en el seno del Consejo, la evolución de la crisis de Ceuta puede ser un quebradero de cabeza, sobre todo si Moncloa opta por el reparto de menores a las comunidades.

Durante el verano, Vox ya ha dado algún toque de atención a sus socios. Ha sucedido con el incendio de Los Gallardos, en el que Moreno y Pedro Sánchez hablaron de los efectos perniciosos del "cambio climático" y con la mezquita del Polígono Sur de Sevilla.

La negativa de los de Abascal a este centro ha llevado el pacto de gobierno en el Ayuntamiento hispalense a un punto de estancamiento y el propio Gavira elevó la polémica hasta sede parlamentaria.

Fuera del propio Palacio de San Telmo, Juanma Moreno se encontrará con un PSOE aguerrido, que quiere plantar batalla desde el primer minuto y ya ha tomado medidas.

Los socialistas, encabezados por María Jesús Montero, han pedido una comisión de investigación sobre el incendio de Niebla y no se dan por satisfechos con las explicaciones del vicepresidente Antonio Sanz sobre Los Gallardos. Quieren que Moreno comparezca en una sesión extraordinaria.

Incluso han llegado a amenazar con los tribunales si el presidente de la Junta de Andalucía "no facilita toda la información".

Con Vox sentado en el Consejo de Gobierno, la estrategia de Montero pasa por explotar la 'alerta antifascista'. La secretaria general del PSOE-A tiene el reto de reflotar el partido de cara a las municipales y generales.

El clima electoral será un factor a tener en cuenta en esta 'vuelta al cole' y puede marcar la evolución del pacto de PP y Vox que se selló con la toma de posesión del 5 de julio.

El Parlamento reabre

Mientras, el Parlamento andaluz retoma la actividad después de un verano meramente procedimental. La Cámara celebrará su primera sesión plenaria los días 16 y 17 de septiembre.

Además, está pendiente de fecha el pleno extraordinario a petición del vicepresidente y consejero de Emergencias Antonio Sanz para explicar la actuación en el incendio de Niebla, los terremotos de Granada y la lucha contra el narcotráfico.

Dentro de los actos de apertura del curso, la nueva presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha iniciado una ronda de contactos con los partidos, que se alargará durante esta semana.

Mestre ha tomado el testigo del saliente Jesús Aguirre y será la encargada de arbitrar un periodo parlamentario que se prevé bronco.