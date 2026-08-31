El Gobierno andaluz rebaja las fricciones con Vox por las ayudas a los inmigrantes de Ceuta: "No se incumple el pacto"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno andaluz defiende que no ha incumplido el pacto con Vox tras sumarse a la ayuda de 25 millones de euros para menores inmigrantes llegados a Ceuta. Vox ha solicitado activar la Comisión de Seguimiento del Pacto, exigiendo que no se financie la acogida de inmigrantes ilegales en Andalucía. El futuro de los menores inmigrantes enfrenta posturas: mientras algunos apuestan por devolverlos a Marruecos, otros defienden su reparto entre las autonomías. La Junta de Andalucía mantiene su compromiso de cooperación con Ceuta y asegura que no dejará desatendida a la ciudad autónoma ni a sus habitantes.

El nuevo curso político arranca con tensiones internas en el Gobierno andaluz, si bien la vicepresidenta tercera y portavoz Carolina España las sitúa en los límites de la "normalidad".

El motivo es la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros de las comunidades autónomas a la que se ha sumado la Junta de Andalucía para atender a los menores inmigrantes que entraron en Ceuta durante el asalto fronterizo del 30 y 31 de julio.

El vicepresidente segundo Manuel Gavira protestó este lunes contra la medida y aseguró que "el acuerdo de Gobierno entre PP y VOX debe cumplirse íntegramente".

En este sentido, recordó que el pacto implica "ni facilitar ni financiar la llegada, acogida o permanencia de inmigrantes ilegales en Andalucía".

Por ello, Vox ha solicitado la Comisión de Seguimiento del Pacto y, aunque no hay fecha aún prevista, la portavoz del Gobierno andaluz ha recordado que es un mecanismo previsto en el acuerdo y que en el gobierno de coalición "se mantienen conversaciones casi a diario con los socios".

"No veo inestabilidad ni problema en el acuerdo de gobierno con nuestro socio. No se ha incumplido el pacto en ningún momento. Hay buenas relaciones con ellos y habrá comisión de seguimiento", ha aclarado España en su comparecencia tras el primer consejo de Gobierno del nuevo curso.

La portavoz del ejecutivo andaluz niega "inestabilidad" o "tensión" interna y sitúa al Gobierno andaluz en un justo medio virtuoso: "con el acuerdo y con la ley".

El futuro de los menores

El principal problema, más allá de las ayudas destinadas a los menores que siguen en Ceuta, es el futuro de dichos menores. Mientras que una parte del Gobierno central ha apostado por devolverlos a sus familias en Marruecos, otra parte abandera el reparto a las autonomías.

Esta situación podría llevar a fricciones aún mayores en el seno de la Junta de Andalucía. Pero Carolina España se acoge a las palabras de los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y Juan Manuel Albares.

"Esperamos que el Gobierno cumpla su palabra de que todas las personas que han entrado ilegalmente a Ceuta tienen que salir, lo han dicho ellos y la Unión Europea", ha señalado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera en cambio "imprescindible" acoger a los menores en la Península para "destensionar la situación" en la ciudad autónoma.

"No dejaremos tirada a Ceuta"

La portavoz de la Junta espera que la normalidad se restablezca cuanto antes en Ceuta y lamenta la tardanza de Pedro Sánchez: "Los gobiernos tenemos que afrontar los problemas, no mirar a otro lado ni dejar que se enquisten".

Sea como sea, Andalucía, ha dicho, "nunca dejará tirada ni abandonada a Ceuta y los ceutíes". De hecho, la Junta ya trabaja en distintas iniciativas de cooperación turística y económica tras la visita del presidente Juanma Moreno a la ciudad el pasado 20 de agosto.