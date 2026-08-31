El alcalde de Chiclana también se desmarca de Ferraz y acudirá a la concentración por Ceuta: "Mi rotundo apoyo a la ciudad"

El alcalde de Chiclana con el presidente de Ceuta, en una imagen de sus redes sociales JMR

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Chiclana, José María Román, acudirá a la concentración en apoyo a Ceuta, desmarcándose de la línea oficial de Ferraz. Román expresa su apoyo personal y político a Ceuta y critica la instrumentalización del problema por parte del Partido Popular. La decisión del alcalde chiclanero se suma a la de otros ediles socialistas como los de León y Espartinas, quienes también participarán en la concentración. El regidor de Chiclana contradice la postura del PSOE andaluz, que ha decidido no asistir a las concentraciones de apoyo a Ceuta.

El alcalde de Chiclana, José María Román, se suma a las voces socialistas que se están desmarcando de la línea oficial de Ferraz y ha anunciado que acudirá a la concentración en apoyo a Ceuta de este miércoles.

En un mensaje en sus redes sociales, el regidor de la localidad gaditana considera que "ahora lo importante es mostrar nuestro apoyo a todos los ceutíes", por lo que se sumará a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Román considera que ha sido una decisión "unilateral" y "sin consensuar con el resto de fuerzas políticas" por parte de la federación, encabezada por la 'popular' María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera.

No obstante, ha decidido sumarse y mostrar "mi rotundo apoyo personal y político a la ciudad autónoma de Ceuta, en la que estuve hace menos de un año, con su presidente Juan Jesús Vivas, en una jornada de convivencia, teniendo el honor de dar la tradicional salva de bienvenida de las 12.00 horas en el monte Hacho".

"Ceuta está viviendo momentos difíciles y lo peor que se puede hacer es intentar instrumentalizar, como está haciendo el Partido Popular, este problema para que surja un enfrentamiento mayor entre españoles, en vez de la búsqueda del consenso, de la concordia y del entendimiento", señala.

Junto a León y Espartinas

Como alcalde de Chiclana, eso sí, "solo podemos mostrar nuestro compromiso solidario y apoyo a Ceuta y a sus vecinos, estando en la confianza de que, entre todos y desde el consenso, se pueda encontrar una solución humanitaria y solidaria a un problema tan complejo".

El regidor chiclanero acudirá a las 20:00 horas a las puertas del ayuntamiento para mostrar su compromiso con la ciudad autónoma.

Su decisión se alinea con la de otros primeros ediles socialistas, como los de León o Espartinas, que también se han desmarcado de la ejecutiva nacional y han optado por sumarse a la concentración de la FEMP.

Román contraviene también la postura adoptada por el PSOE andaluz de María Jesús Montero, que se ha borrado de todas las concentraciones de apoyo.