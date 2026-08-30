En libertad el detenido por la muerte de una mujer en Isla Cristina: la Guardia Civil descarta un asesinato machista

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha descartado que la muerte de una mujer de 47 años en Isla Cristina sea un asesinato machista. La pareja de la fallecida, un hombre de 60 años, ha sido puesta en libertad tras no hallarse indicios que lo vinculen con la muerte. El suceso ocurrió el viernes en la playa de Punta Caimán, donde la mujer fue encontrada sin vida por heridas de arma blanca. La decisión judicial se tomó tras la inspección policial y el informe forense preliminar, que no apuntan a la pareja como autor.

La investigación por la muerte de una mujer de 47 años por heridas de arma blanca el pasado viernes en el municipio onubense de Isla Cristina ha dado un giro de 180 grados.

Según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL, por ahora no se han encontrado indicios de que el trágico suceso se trate de un asesinato machista. Es por ello por lo que la pareja de la fallecida, un hombre de 60 años, ha sido puesto en libertad.

La decisión de la Autoridad Judicial llega una vez finalizada la correspondiente inspección técnico ocular por parte del Equipo de Policía Judicial en el lugar de los hechos e incorporado al expediente el informe forense preliminar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la playa onubense de Punta Caimán, en el citado municipio.

El servicio de Emergencias de Andalucía informó de que a las 08:50 horas entró una llamada alertando de la presencia de una mujer que "no se movía" en la avenida del Atlántico de Isla Cristina, cerca de la playa de La Gaviota.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061. Estos últimos confirmaron el fallecimiento de la mujer, de nacionalidad alemana.

En un primer momento se pensó que lo ocurrido se trataba de un asesinato machista, por lo que se detuvo a la pareja de la víctima, un italiano.

No obstante, este domingo se ha sabido que el detenido ha sido puesto en libertad después de que no se hayan encontrado indicios que lo señalen como el autor de la muerte.