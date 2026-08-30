El exjefe de la Guardia Civil en Andalucía ve como "un paso atrás" contra el narco el fin de 'OCON-Sur'

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en una playa almeriense. E.P.

Las claves

Las claves Generado con IA El exjefe de la Guardia Civil en Andalucía, Manuel Contreras, considera un "paso atrás" el desmantelamiento de la unidad OCON-Sur contra el narcotráfico. Contreras destaca que OCON-Sur logró poner en jaque a numerosas organizaciones de narcotráfico durante su funcionamiento. Tanto el presidente de la Junta de Andalucía como otros miembros del Gobierno regional han solicitado al Gobierno central la reactivación de OCON-Sur. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, pide dotar a las fuerzas de seguridad de más medios y un marco jurídico adecuado para luchar contra el narco.

Manuel Contreras, exjefe de la Guardia Civil en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha catalogado el "desmantelamiento total" de 'OCON-Sur' -la unidad especializada en la lucha contra el narco- como un "paso atrás".

Así lo ha manifestado durante una entrevista en Canal Sur, donde también ha defendido que con dicha unidad que puso en marcha el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska se llegó a conseguir "poner en jaque a muchas organizaciones de narcotráfico".

Contreras ha asegurado que entre quienes se dedican a esta actividad criminal "hubo alguna fiesta para celebrar la desactivación de este órgano".

Por otra parte, el exgeneral del Instituto Armado ha declarado que, en el tiempo transcurrido desde la desactivación del OCON-Sur, no ha encontrado todavía "un por qué" a ello.

"No encuentro explicaciones", ha señalado Manuel Contreras, quien a finales del año 2016 fue nombrado como máximo responsable de la IV Zona de la Guardia Civil por el que era entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Las declaraciones del guardia civil llegan una semana después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole la puesta en marcha de dicho organismo.

En la misiva, el barón 'popular' trasladaba al secretario general del PSOE su "preocupación" ante el hecho de que Andalucía se haya convertido "en base de operaciones" de diferentes clanes y redes de la droga.

Moreno no es el único miembro del Gobierno andaluz que ha reclamado al Ejecutivo central la vuelta de OCON-Sur.

El consejero de Emergencias, Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, también ha solicitado recientemente la reactivación de dicha unidad.

Es más, el también vicepresidente primero del Gobierno regional ha pedido "una fecha" para su vuelta.

Sanz defiende que para, "hacer frente" a la evolución de la criminalidad en Andalucía, "se hace necesario dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios materiales necesarios, pero también de un marco jurídico, con pleno respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y del principio de proporcionalidad, pero sin merma de la eficacia de la acción policial".