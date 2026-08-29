Montero acusa a Moreno de "ultraderechizarse" y "ejecutar la agenda de Vox" pese a su 'sí' a los 25 M€ para los niños de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de "ultraderechizarse" y ejecutar la agenda de Vox en Andalucía. El Gobierno andaluz aprobó la transferencia de 25 millones de euros para los niños migrantes en Ceuta pese a la oposición de Vox. Montero critica que el Ejecutivo andaluz permita declaraciones de Vox en contra de la ayuda y acusa a Moreno de asumir su discurso. La líder del PSOE-A denuncia que la Junta ha cedido recursos de los juzgados de violencia machista a Vox y pide que no se use la vulnerabilidad infantil como arma política.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y líder de la oposición en la comunidad, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haberse "ultraderechizado" y de "ejecutar la agenda" de Vox.

Ello pese a la aprobación del Ejecutivo andaluz de la transferencia de 25 millones de euros para los niños migrantes que están en Ceuta desde el pasado 30 de julio, día en el que más de 70.000 personas cruzaron a nado la frontera entre Marruecos y España.

Las críticas de la socialista vienen después de que el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, haya asegurado en una entrevista a Europa Press que el equipo autonómico "no va a cambiar" en su forma de gobernar "desde la moderación".

Montero ha afeado al Gobierno regional que "permita" las declaraciones del nuevo consejero de Turismo y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira (Vox) en las que aseguraba, "sin complejos", que si de su formación hubiese dependido, la comunidad "no hubiese aprobado" dicho envío de dinero. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz sí lo ha hecho.

Es más, cabe recordar que la liderada por Moreno ha sido la única comunidad con gobierno de coalición entre las dos fuerzas políticas de derechas que ha asistido a todas las reuniones organizadas por el Ministerio para marcar la hoja de ruta de cara a la atención de los niños en la ciudad autónoma tras la invasión.

El pasado jueves, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, dio su 'sí' a la ayuda, sin embargo, la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Hacienda, ha defendido que Andalucía "merece un Ejecutivo que (...) nunca utilice la vulnerabilidad de un menor como munición política".

Desde las elecciones, el PP de Moreno Bonilla se ha ultraderechizado en cada pacto, cada decisión y cada declaración. Ya no pone límites a Vox: asume su marco, ejecuta su agenda y normaliza sus discursos.



Ha entregado a la extrema derecha los recursos de los juzgados de… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) August 29, 2026

Para la líder del PSOE-A, el presidente andaluz "se demuestra gobernado" y ha "elegido convertir las exigencias de Vox en políticas del PP".

Asimismo, ha asegurado que el líder andaluz "ya no pone límites a Vox: asume su marco, ejecuta su agenda y normaliza su discurso".

También ha denunciado que el presidente de la Junta haya entregado al partido de Santiago Abascal "los recursos de los juzgados de violencia machista, las unidades que valoran el riesgo de las víctimas y su asistencia jurídica".