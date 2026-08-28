Golpe al narco: 10.600 kilos de hachís incautados en una operación entre Ayamonte y Portugal con diez detenidos

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil y la policía portuguesa han desarticulado una organización criminal de narcotráfico entre Ayamonte y Portugal. En la operación 'Tridente' se han incautado 10.600 kilos de hachís, nueve vehículos, tres armas de fuego y se ha detenido a diez personas. Parte del hachís y varios vehículos robados fueron encontrados en guarderías de droga en Ayamonte y en la orilla portuguesa del río Guadiana. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental, ingresando todos en prisión provisional.

La colaboración policial entre la Guardia Civil y la Policía portuguesa se ha saldado con un duro golpe en la lucha contra el narcotráfico en la costa de Huelva.

La Guardia Civil de Huelva y la Guarda Nacional Republicana (GNR) portuguesa han desarticulado una "potente" organización criminal dedicada al narcotráfico, que introducía droga en España y Portugal a través del río Guadiana.

En el marco de esta operación, bautizada como 'Tridente', ambos cuerpos policiales han incautado 265 fardos de hachís, con un peso total de 10.600 kilos. Además, han sido detenidas diez personas y se han incautado nueve vehículos y tres armas de fuego.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación comenzó cuando en la madrugada del pasado 20 de agosto se localizó una guardería de droga en un inmueble de la localidad de Ayamonte (Huelva), gracias a un amplio dispositivo de vigilancia.

Coches robados, detenciones y fusil de asalto

La Guardia Civil sorprendió en el interior de esta guardería a tres integrantes de la organización criminal, a los que intervino un total de 132 fardos de hachís, con un peso conjunto de 5.280 kilos.

Durante la operación también fueron intervenidos seis vehículos, cinco de ellos robados y modificados para ocultar y transportar sustancias estupefacientes.

Asimismo, los agentes se incautaron de dos armas de fuego: una pistola y un fusil de asalto, ambos municionados y preparados para su utilización.

Los tres integrantes de la organización fueron detenidos y puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental. Finalmente, todos ellos ingresaron en prisión provisional.

Dos días después, el 22 de agosto, la Guardia Civil y la GNR portuguesa desplegaron un dispositivo de vigilancia en otro inmueble situado en Portugal, a orillas del río Guadiana, en un punto estratégico en la frontera entre España y el país luso.

Allí finalmente se localizó otra guardería de drogas, en la que se aprehendieron 133 fardos de hachís, con un peso total de 5.320 kilogramos, tres vehículos, al menos uno de ellos sustraído, y una pistola.

Algunos narcos lograron huir

Los integrantes de la organización que se encontraban en el interior del inmueble consiguieron huir inicialmente a bordo de una embarcación.

Sin embargo, el amplio dispositivo desplegado por tierra, mar y aire, tanto por la Guardia Civil como por la Guarda Nacional Republicana, permitió localizar e interceptar la embarcación y detener a sus tripulantes.

En total, siete personas fueron arrestadas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, además de los delitos de robo de vehículo y tenencia ilícita de armas.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales portuguesas el pasado 24 de agosto y, posteriormente, ingresaron en prisión provisional.

La Guardia Civil ha destacado que la operación, desarrollada en colaboración con la Guarda Nacional Republicana, ha permitido desarticular una «potente» organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en el suroeste de la península ibérica.