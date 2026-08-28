La Guardia Civil detiene a un hombre en Huelva por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 47 años

Agentes de la Guardia Civil han detenido al sospechoso del crimen Archivo

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 47 años ha sido hallada muerta con múltiples heridas de arma blanca en una playa de Isla Cristina, Huelva. La Guardia Civil ha detenido como presunto autor del crimen a la pareja de la víctima, un hombre de 60 años. El cuerpo fue encontrado en la playa Punta del Caimán de la localidad onubense.

Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva)

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la playa Punta del Caimán de la citada localidad onubense.

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