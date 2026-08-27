Sanidad prohíbe el baño en cinco playas gaditanas por la alta concentración de bacterias de E.coli y enterococos

Las claves

Las claves Generado con IA Sanidad ha prohibido el baño en cinco playas de Cádiz por alta concentración de bacterias E.coli y enterococos. Las playas afectadas son Aculadero-Puerto Sherry, Aculadero (El Puerto de Santa María), Micaela (Chipiona), La Cachucha (Puerto Real) y Punta Candor (Rota). La decisión se tomó tras análisis rutinarios que detectaron niveles microbiológicos superiores a los permitidos, lo que supone riesgo para la salud. Se han solicitado medidas correctoras y la señalización de la prohibición hasta que los análisis confirmen la seguridad del agua.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha decretado la prohibición del baño en cinco playas de la provincia por alta concentración de bacterias.

La decisión se ha tomado tras detectarse en la analítica rutinaria de control de las aguas de baño una concentración de los parámetros microbiológicos superiores a lo establecido para garantizar la calidad de las aguas de baño

Esta situación puede suponer un riesgo para la salud de los bañistas, por lo que se ha acordado el cierre al baño en cinco arenales.

La prohibición atañe a las playas Aculadero-Puerto Sherry y Aculadero, en el término municipal de El Puerto de Santa María; Micaela, en Chipiona; La Cachucha, en Puerto Real; y Punta Candor, en Rota.

En las playas Aculadero-Puerto Sherry, La Cachucha y Micaela se han excedido los niveles de Escherichia coli (E.coli) y de enterococos; en Fuentebravía los niveles de enterococos intestinales son superiores a los establecidos por la ley; y en Punta Candor se trata exclusivamente de E.coli.

Playas señalizadas

La delegada territorial ha trasladado esta decisión, adoptada para la protección de la salud de los bañistas, al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para que señalice la prohibición del baño en las inmediaciones de la zona afectada y la mantenga hasta que decaiga el riesgo sanitario.

También se ha pedido que faciliten a los usuarios de las aguas de baño la información de las causas que han originado esta situación y adopten las medidas correctoras necesarias para establecer los niveles habituales de concentración de los parámetros microbiológicos alterados.

La Delegación Territorial ha tomado nuevas muestras del agua de estas playas al objeto de observar la evolución de la contaminación existente y ha señalado que procederá a revocar esta prohibición de baño cuando los valores de los parámetros indiquen que ya no existe riesgo sanitario.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias emite quincenalmente, durante la temporada alta de baño, del 1 de junio al 30 de septiembre, un informe sobre las aguas de las 304 zonas de baño de Andalucía, 278 marítimas y 26 continentales.