Muere un hombre de 48 años al caer con su camión desde un puente en Cala (Huelva)

Un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 48 años ha fallecido tras caer con su camión desde un puente en Cala (Huelva). El accidente ocurrió poco antes de las 12:15 horas en el kilómetro 16 de la A-434, sentido Arroyomolinos. Servicios de emergencia, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y CES 061 acudieron al lugar tras el aviso. El servicio médico confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del accidente.

Un hombre ha perdido la vida tras caer el camión en el que circulaba por un puente en la localidad de Cala (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El 112 ha gestionado un aviso, poco antes de las 12:15 horas, en el que se informaba de un camión que se había precipitado desde un puente en el kilómetro 16 de la A-434, sentido Arroyomolinos.

La sala coordinadora ha dado aviso a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

El servicio médico desplazado al lugar del suceso ha confirmado el fallecimiento de un varón de 48 años en este suceso, del que no han trascendido más datos.