La Guardia Civil intercepta en el Puerto de Huelva una almohada impregnada de cocaína procedente de Canarias

El perro del servicio Cinológico de la Guardia Civil detecta la almohada con cocaína en el ferry en Huelva. Guardia Civil EP

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil interceptó en el Puerto de Huelva una almohada impregnada de cocaína procedente de Canarias. La intervención se realizó durante un control rutinario de pasajeros y vehículos en el desembarco de un ferry. Un perro detector de drogas señaló la almohada, que presentaba un peso y textura inusuales y dio positivo en cocaína tras las pruebas. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión preventiva.

Un nuevo episodio relacionado con el narcotráfico ha tenido lugar en la provincia de Huelva.

En esta ocasión, la Guardia Civil ha detenido a una persona por un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, después de localizar cocaína en una almohada que, supuestamente, pretendía introducir en la Península durante el desembarco en el Puerto de Huelva de un ferry procedente de Canarias.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de agosto, durante los controles rutinarios de pasajeros y vehículos que se llevan a cabo en las instalaciones portuarias.

En la zona portuaria de Huelva, los agentes de la Compañía Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, junto con efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de Huelva, procedieron a inspeccionar un vehículo y a su ocupante en el control aduanero.

Durante la inspección, el guía canino y su perro detector de drogas, pertenecientes al Servicio Cinológico de la Comandancia de Huelva, señalaron de forma directa uno de los elementos que se encontraban en el interior del habitáculo.

Prisión preventiva

Al examinar los agentes el vehículo con detalle, advirtieron la presencia de una almohada que presentaba un peso desproporcionado con una textura húmeda.

Ante la sospecha que pudiera contener algún tipo de droga oculta impregnada, se sometió el tejido a pruebas de varios reactivos de narcotest y ofreció un resultado positivo en cocaína.

Explica la Guardia Civil que la cocaína podría haber sido impregnada en las fibras de la almohada con la intención de someterla posteriormente a tratamientos químicos para su extracción y recuperación.

La persona detenida y la almohada impregnada en cocaína han quedado puestos a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa, que ha decretado el ingreso en prisión preventiva.